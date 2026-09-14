Від Savvato до Mou Leipeis: 7 пісень Йоргоса Мазонакіса, якими його згадує Греція

Греція прощається з Йоргосом Мазонакісом, який помер 9 вересня у віці 54 років. Увечері 13 вересня тисячі людей зібралися в Нікеї, де він виріс, і співали його пісні біля церкви Святої Трійці.

Wave RBC.UA пропонує згадати музичний шлях артиста через сім його знакових пісень.

Savvato

Назва Savvato перекладається як "Субота". Це пісня про самотність після розставання: день, який колись означав спільні виходи й побачення, тепер лише нагадує про відсутність коханої людини.

Трек дав назву одному з альбомів Мазонакіса початку 2000-х. Музику та слова написав Фівос, відомий також як Phoebus, - автор і наступної композиції в добірці.

To Gucci Forema

To Gucci Forema, або "Сукня Gucci", - історія захоплення, у якій зустрічаються люди з різних соціальних середовищ.

Герой із західних передмість Афін закохується в дівчину, чиї звички й уявлення про життя йому чужі.

У тексті є конкретні райони, дорогі автомобілі, статусні речі та взаємні упередження.

Разом із Savvato композиція увійшла до однойменного альбому співака.

Aniko Se Mena

Aniko Se Mena - "Я належу собі" - вийшла 1994 року. Це пісня про право обирати власне життя, берегти свої мрії та не підлаштовуватися під чужі очікування.

Водночас за незалежністю її героя стоїть страх знову пережити біль.

Після смерті Мазонакіса композицію виконав на своєму концерті Мілтос Пасхалідіс. Публіка співала разом із ним.

Paidi Tis Nychtas

Paidi Tis Nychtas, або "Дитя ночі", - заголовна пісня альбому 1997 року. Її герой намагається впоратися із самотністю, блукає нічним містом і шукає, кому розповісти про свій біль.

Музику написав Такіс Бугас, слова - Йоргос Павріанос. Назва композиції тісно пов'язана з образом Мазонакіса: "дитям ночі" його називають і в грецьких матеріалах про прощання.

Leipei Pali O Theos

Leipei Pali O Theos - "Бога знову немає" - дала назву альбому 2012 року. Над піснею працювали композитор Йоргос Сабаніс і авторка тексту Нікі Папатеохарі.

У центрі композиції - відчуття самотності серед людей і пошук підтримки в коханні.

Образи міста та звернення до Бога роблять особисту історію ширшою за розповідь про стосунки.

Ores Mikres

Ores Mikres увійшла до альбому Agapo Simeni 2019 року. Це пісня про нічні переживання, пам'ять про кохану людину та почуття, з якими не вдається попрощатися.

Саме її слова про важку відсутність близької людини співали присутні на прощанні в Нікеї.

Запис звучав із гучномовців, а люди підхоплювали знайомі рядки - так одна з пізніших пісень Мазонакіса стала частиною останнього прощання з ним.

Mou Leipeis

Mou Leipeis - "Мені тебе бракує" - вийшла на однойменному альбомі 1996 року. Музику створив Нікос Терзіс, текст - Антоніс Паппас.

Мазонакіс співає про емоційну відстань: близька людина фізично поруч, але вже не чує й не відповідає на почуття.

Через це проста назва набуває подвійного сенсу - сумувати можна і за тим, хто ще не пішов.