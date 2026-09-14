От "Стефании" до Сердючки: музыканты из Испании исполнили украинские хиты Евровидения

Испанские музыканты спели по-украински хиты Евровидения в симфоническом формате, а исполнение песни Верки Сердючки особенно растрогало сеть
Мадридский метрополитенский оркестр и хор Talía исполнили популярные украинские песни в необычной для них симфонической интерпретации. Испанские музыканты спели на украинском языке композиции, которые в свое время представляли Украину на Евровидении.
Об этом сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на сообщение в Threads.
В программе прозвучали "Стефания" группы Kalush Orchestra, "Дикие танцы" Русланы, "Шум" группы Go_A, а также Dancing Lasha Tumbai Верки Сердючки.
Фрагменты выступления быстро привлекли внимание украинцев в соцсетях. Больше всего реакций собрало исполнение хита Сердючки. Хористы спели знакомый украинской аудитории фрагмент "Зибен, Зибен, ай-лю-лю", тогда как оркестр сопровождал композицию академическим звучанием.
Украинские пользователи в комментариях признавались, что не ожидали услышать Dancing Lasha Tumbai в следующем формате:
Необычная интерпретация знакомых украинских хитов вызвала теплую реакцию в соцсетях и еще раз показала, насколько узнаваемыми за пределами Украины стали композиции, связанные с украинским Евровидением.