От "Стефании" до Сердючки: музыканты из Испании исполнили украинские хиты Евровидения
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Культура

От "Стефании" до Сердючки: музыканты из Испании исполнили украинские хиты Евровидения

Испанские музыканты спели по-украински хиты Евровидения в симфоническом формате, а исполнение песни Верки Сердючки особенно растрогало сеть

Автор: Татьяна Самарук
Фото: Оркестр и хор Talía (фото: facebook.com Grupo Concertante Talia)
Дата: 14 сентября 2026

Мадридский метрополитенский оркестр и хор Talía исполнили популярные украинские песни в необычной для них симфонической интерпретации. Испанские музыканты спели на украинском языке композиции, которые в свое время представляли Украину на Евровидении.

Об этом сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на сообщение в Threads.

Какие песни исполнил оркестр

В программе прозвучали "Стефания" группы Kalush Orchestra, "Дикие танцы" Русланы, "Шум" группы Go_A, а также Dancing Lasha Tumbai Верки Сердючки.

Фрагменты выступления быстро привлекли внимание украинцев в соцсетях. Больше всего реакций собрало исполнение хита Сердючки. Хористы спели знакомый украинской аудитории фрагмент "Зибен, Зибен, ай-лю-лю", тогда как оркестр сопровождал композицию академическим звучанием.

Украинские пользователи в комментариях признавались, что не ожидали услышать Dancing Lasha Tumbai в следующем формате:

  • "Никогда не думал, что услышу Сердючку в исполнении оркестра…"
  • "Видно, что все кайфуют от процесса"
  • "Мне кажется, что это получилось мега сложное выступление для оркестра"
  • "Самая легкая песня по тексту, но тяжелая, чтобы не подтанцовывать"
  • "Как они кайфуют выполняя этот шедевр"

Необычная интерпретация знакомых украинских хитов вызвала теплую реакцию в соцсетях и еще раз показала, насколько узнаваемыми за пределами Украины стали композиции, связанные с украинским Евровидением.

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