Онлайн-дом памяти: украинцы создали "МеморіДім" о восточных регионах

Wave RBC.UA рассказывает, как устроен новый проект и что можно найти внутри его виртуальных комнат.

Что можно найти в "МеморіДомі"

Отдельную главу под названием "Комора" посвятили личным вещам и коллекциям местных жителей.

Через предметы, которые люди хранили в своих семьях, посетители могут узнать больше о локальной культуре и быте.

В "Кухне" собрали традиционные рецепты, связанные с разными населенными пунктами и семьями региона.

Библиотека содержит исследования, издания и другие материалы, над которыми команда проекта работала раньше.

Таким образом, платформа объединяет не только исторические факты, но и небольшие детали повседневной жизни - пищу, предметы, семейные воспоминания и традиции, из которых и состоит память о конкретном месте.

В Украине создали онлайн-пространство об истории и наследии восточных регионов (скриншот)

Аудиоэкскурсии по местам востока

Еще одна часть "МеморіДому" - аудиоэкскурсии по локациям маршрута "Путь, обозначенный солью".

Они посвящены пещерам, шахтам, природным и историческим памятникам. В аудиоисториях звучат также воспоминания жителей городов и сел маршрута о важных для них местах, семейных вещах, событиях и местных традициях.

Такой формат позволяет не просто прочитать информацию об определенной локации, а услышать ее историю через голоса живших там людей.

Возможность мысленно вернуться домой

Авторы называют "МеморіДім" способом сохранить связь с местами, которые из-за войны сегодня невозможно посетить физически.

Для вынужденных переселенцев платформа может стать возможностью хотя бы в воспоминаниях вернуться в знакомые города и села, увидеть вещи, услышать истории и вспомнить традиции, связанные с домом.

В то же время, для тех, кто никогда не бывал на востоке Украины, "МеморіДім" дает возможность познакомиться с регионом через его локальную культуру и истории людей, а не только через события последних лет.

Посетить онлайн-музей можно на сайте saltway.in.ua.