Онлайн-будинок пам’яті: українці створили "МеморіДім" про східні регіони

Wave RBC.UA розповідає, як влаштований новий проєкт та що можна знайти всередині його віртуальних кімнат.

Що можна знайти у "МеморіДомі"

Окремий розділ під назвою "Комора" присвятили особистим речам і колекціям місцевих мешканців.

Через предмети, які люди зберігали у своїх родинах, відвідувачі можуть більше дізнатися про локальну культуру та побут.

У "Кухні" зібрали традиційні рецепти, пов'язані з різними населеними пунктами та родинами регіону.

"Бібліотека" містить дослідження, видання й інші матеріали, над якими команда проєкту працювала раніше.

Таким чином платформа об'єднує не лише історичні факти, а й невеликі деталі повсякденного життя - їжу, предмети, сімейні спогади та традиції, з яких і складається пам'ять про конкретне місце.

В Україні створили онлайн-простір про історії та спадщину східних регіонів (скріншот)

Аудіоекскурсії місцями сходу

Ще одна частина "МеморіДому" - аудіоекскурсії локаціями маршруту "Шлях, позначений сіллю".

Вони присвячені печерам, шахтам, природним та історичним пам'яткам. В аудіоісторіях звучать також спогади мешканців міст і сіл маршруту про важливі для них місця, родинні речі, події та місцеві традиції.

Такий формат дозволяє не просто прочитати інформацію про певну локацію, а почути її історію через голоси людей, які там жили.

Можливість уявно повернутися додому

Автори називають "МеморіДім" способом зберегти зв'язок із місцями, які через війну сьогодні неможливо відвідати фізично.

Для вимушених переселенців платформа може стати можливістю хоча б у спогадах повернутися до знайомих міст і сіл, побачити речі, почути історії та згадати традиції, пов'язані з домом.

Водночас для тих, хто ніколи не бував на сході України, "МеморіДім" дає змогу познайомитися з регіоном через його локальну культуру та історії людей, а не лише через події останніх років.

Відвідати онлайн-музей можна на сайті saltway.in.ua.