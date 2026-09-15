Зендая в "голой" Prada, Кидман в цветах и Гомес в золоте: лучшие образы "Эмми-2026"

14 сентября в Лос-Анджелесе состоялась 78 церемония вручения премии "Эмми", и не меньше победителей вечера внимание привлекла красная дорожка, где телевизионные звезды демонстрировали образы от ведущих модных домов.

Зендая

Одним из главных образов вечера стал выход Зендаи в созданном специально для нее платье Prada.

Основой наряда стал прозрачный серый тюль, создававший эффект "голого" тела.

В то же время расположенный по платью декор прикрывал стратегические зоны и придавал образу драгоценного блеска.

Завершили образ большой жемчуг Mikimoto, который удачно вписался в сдержанную серо-серебристую палитру наряда.

Зендая на "Эмми-2026" (фото: Getty Images)

Николь Кидман

Николь Кидман появилась на церемонии в белом платье-бюстье Chanel, которое для актрисы создал Матье Блази.

Наряды из шерстяного укропа украсили 46 объемными цветами. Их вручную создали из слоев шелкового крепа, органзы и рафии в разных оттенках белого.

В платье актриса добавила ювелирные украшения Chanel и часы Omega.

Николь Кидман на "Эмми-2026" (фото: Getty Images)

Колман Доминго

Колман Доминго еще раз доказал, что мужская красная дорожка вовсе не обязательно должна ограничиваться классическим черным смокингом.

Актер выбрал созданный на заказ образ Valentino: оранжевый жакет с воротником-стойкой и декоративными застежками он соединил с коралловой рубашкой и белыми классическими брюками.

Главным акцентом стал пояс насыщенного цвета фуксии, закрепленный бриллиантовой брошью. Образ дополнили украшения Boucheron и Omega часы.

Колман Доминго на "Эмми-2026" (фото: Getty Images)

Селена Гомес

Селена Гомес буквально подстроилась под главный символ вечера – золотую статуэтку "Эмми".

Актриса появилась в золотом платье Louis Vuitton, выполненном в технике, напоминавшей кольчугу.

Наряды без бретелей плотно облегали фигуру, а спиральные линии на талии переходили в силуэт "русалка".

"Бронированный" эффект поддержали украшения Tiffany & Co. из коллекции Bird on a Rock – серьги в форме перьев, браслет и кольцо с бриллиантами.

Селена Гомес на "Эмми-2026" (фото: Getty Images)

Чейз Инфинити

Чейз Инфинити также сделала ставку на сложный декор, но в более темной палитре.

Для церемонии актриса выбрала длинное платье-бюстье Louis Vuitton из черной органзы, покрытой сотнями кабошонов и объемной вышивкой.

Завершили образ драгоценности Hearts on Fire, подчеркнувшие медные и золотистые блики декора.

Чейз Инфинити на "Эмми-2026" (фото: Getty Images)

Суприя Ганеш

Суприя Ганеш выбрала один из самых нежных образов вечера – бледно-голубое платье-комбинацию McQueen.

Модель косого кроя дополнили рюшами на юбке и длинным полупрозрачным шифоновым шлейфом.

Легкая ткань постоянно двигалась во время прохода по красной дорожке, благодаря чему образ выглядел почти невесомым.

Нынешняя красная дорожка "Эмми" вернула моду к мягким силуэтам и гламуру 1920-х: среди главных тенденций InStyle отмечает шелковые платья косого кроя, полупрозрачные ткани, сложный декор и отсылку к старому Голливуду.

Суприя Ганеш на "Эмми-2026" (фото: Getty Images)

Флоренс Пью

Флоренс Пью выбрала для "Эмми-2026" романтическое платье Vivienne Westwood, созданное специально для нее.

Наряд нежного лилового оттенка мало характерен для бренда корсетный силуэт, приталенный крой и длинный шлейф.

Поверх основы дизайнер добавил прозрачный слой с легким мерцанием, а главным акцентом стали объемные полупрозрачные рукава из тюля, которые спадали с плеч и придавали образу драматичности.

Образ актриса дополнила украшениями Bvlgari High Jewelry из розового золота с бриллиантами и цветными камнями, а также золотистыми босоножками Aquazzura на высокой платформе.

Волосы Пью собрали в намеренно небрежный высокий пучок, благодаря чему нежное платье получило немного панкового настроения, характерного для эстетики Vivienne Westwood.

Флоренс Пью на "Эмми-2026" (фото: Getty Images)

Сара Снук

Сара Снук сделала ставку на сдержанную элегантность и появилась в светлом платье Balenciaga.

Обжатый наряд имел лаконичный прямой силуэт, открытые плечи с широким отворотом и небольшой шлейф.

Минималистическое платье актриса дополнила массивным бриллиантовым колье, серьгами и браслетами, а волосы оставила гладкими и прямыми. В результате получился один из самых классических и чистых образов вечера.

Флоренс Пью на "Эмми-2026" (фото: Getty Images)

Джессика Белкин

Джессика Белкин выбрала эффектное красное платье, созданное специально для нее дизайнером Ильей Мигмуном.

Корсетный верх с подчеркнутыми чашками и скульптурной линией талии соединили с длинной полупрозрачной юбкой, драпировкой на бедрах и длинным шлейфом.

Образ дополнили туфли Christian Louboutin, колье Oscar Heyman, серьги Hueb, кольца Simone Jewels и Le Vian.

Джессика Белкин на "Эмми-2026" (фото: Getty Images)