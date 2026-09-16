Анджелина Джоли показала новые фото из Украины: какими она увидела Харьков и Карпаты

Анджелина Джоли показала новые фото из своей поездки по Украине и рассказала о людях и местных инициативах, с которыми познакомилась в Харькове и Карпатах.

Wave RBC.UA рассказывает об этом со ссылкой на новый пост актрисы в Instagram .

Что Джоли увидела в Харькове

Актриса рассказала, что Харьков, расположенный неподалеку от российской границы, испытывает удары почти каждый день.

Из-за постоянной угрозы часть учебных помещений обустроили непосредственно на станциях метро, а некоторые школы полностью работают под землей.

По словам Джоли, малыши учатся читать на глубине трех этажей под землей.

Во время поездки она также встретилась с юными спортсменами Caramel Studio в Северной Салтовке - одном из районов Харькова, особенно сильно пострадавшим от российских атак.

Дети продолжают тренироваться в подземном помещении даже во время воздушных тревог. Занятия проводит Татьяна Ермашкевич.

Анджелина Джоли показала новые кадры из Украины (фото: instagram.com/angelinajolie)

Еще одной локацией стала художественная студия Aza Nizi Maza, основанная художником Николаем Коломийцем.

Там Джоли увидела, как дети с особенностями развития занимаются творчеством.

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году студию также перенесли под землю, чтобы уберечь детей от обстрелов.

Встречи в Карпатах

В Карпатах актриса посетила Gen.Camp Family - программу, которая помогает военным, проведшим годы в российском плену, восстанавливать связь со своими семьями.

Джоли пообщалась с женщинами, которые самостоятельно воспитывали детей и одновременно боролись за освобождение своих мужчин.

По ее словам, некоторые семьи ждали возвращения близких в течение четырех лет.

Анджелина Джоли показала новые кадры из Украины (фото: instagram.com/angelinajolie)

Сын актрисы Нокс во время визита провел для детей занятия по муай-тай.

Также Джоли почтила память Алексея Юкова - основателя поисковой организации "Плацдарм", занимавшегося поиском, идентификацией и возвращением тел погибших военных их семьям.

По словам актрисы, Юков погиб во время этой работы на фронте в августе.

"Эти местные организации с ограниченными ресурсами нашли способы продолжать работу при невозможных обстоятельствах", – написала Джоли.

В конце сообщения она призвала своих подписчиков обратить внимание на работу Gen.Ukrainian, Caramel Studio, Aza Nizi Maza и "Плацдарма".

Джоли уже не в первый раз приезжает в Украину

Нынешняя поездка стала третьим визитом Анджелины Джоли в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

Впервые после 24 февраля 2022 актриса приехала во Львов 30 апреля.

Тогда она посетила железнодорожный вокзал, пообщалась с вынужденными переселенцами и пассажирами эвакуационного поезда, а также навестила детей, пострадавших в результате российского удара по вокзалу в Краматорске.

В ноябре 2025 года Джоли побывала в Херсоне и Николаевской области.

Она встречалась с местными жителями, медиками и волонтерами и посетила подземные школы и больницы, обустроенные из-за постоянной угрозы российских атак.

Во время нынешней поездки в конце августа и начале сентября 2026 актрису замечали во Львове, Тернополе, Кременчуге, Полтаве и Харькове.

Теперь Джоли сама показала часть сделанных фотографий в Украине и рассказала, с кем встречалась во время визита.