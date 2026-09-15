"Эмми-2026": кто стал главным триумфатором премии и забрал больше всего наград

"Бухта вдов" установила рекорд среди комедий, а Мэттью Рис за один вечер получил сразу две актерские статуэтки
В Лос-Анджелесе состоялась 78 церемония вручения премии "Эмми", на которой отметили лучшие телевизионные проекты и актерские работы года. Среди главных триумфаторов вечера - "Больница Питт", "Бухта вдов" и "Ди-Ти-Эф Сент-Луис".
Wave RBC.UA рассказывает, кто получил главные награды "Эмми-2026".
Лучшим драматическим сериалом второй год подряд стал "Больница Питт". Ноа Вайли, играющий в нем главную роль, победил в категории "Лучший актер в драматическом сериале".
В комедийных номинациях доминировала "Бухта вдов". Проект получил главную награду как лучший комедийный сериал, а за сезон собрал 14 статуэток, установив новый рекорд для комедии.
Мэттью Рис победил как лучший актер комедийного сериала за роль в "Вдовьем заливе".
В тот же вечер он получил еще одну статуэтку - за главную роль в минисериале или телефильме "Зверь во мне".
Таким образом, Рис стал первым актером, который за одну церемонию победил сразу в двух категориях за главные мужские роли.
Лучшей актрисой комедийного сериала в пятый раз подряд стала Джин Смарт за роль Деборы Вэнса в "Хитростях" .
Она получала награду за каждый сезон сериала и стала первой женщиной, которой удалось добиться такого результата.
В драматической категории лучшей актрисой признали Ри Сигорн "Плюрибусом" , а лучшим минисериалом стал "Ди-Ти-Эф Сент-Луис".
Салли Филд получила награду за главную женскую роль в фильме "Удивительно сообразительные создания".
Лучший драматический сериал - "Больница Питт"
Лучший комедийный сериал - "Бухта вдов"
Лучший минисериал - "Ди-Ти-Эф Сент-Луис"
Лучший актер в драматическом сериале - Ноа Вайли, "Больница Питт"
Лучшая актриса в драматическом сериале - Ри Сигорн, "Плюрибус"
Лучший актер в комедийном сериале - Мэттью Рис, "Бухта вдов"
Лучшая актриса в комедийном сериале - Джин Смарт, "Хитрости"
Лучший актер в минисериале или телефильме - Мэттью Рис, "Зверь во мне"
Лучшая актриса в минисериале или телефильме - Салли Филд, "Удивительно сообразительные создания"
Лучший актер второго плана в драматическом сериале - Том Пелфри, "Задача"
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале - Эллисон Дженни, "Дипломатка"
Лучший актер второго плана в комедийном сериале - Стивен Рут, "Бухта вдов"
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале - Кейт О'Флинн, "Бухта вдов"
Лучшее реалити-шоу - "Предатели"
Лучшее варьете-шоу - "Позднее шоу со Стивеном Кольбером".
Отдельно на церемонии почтили Майкла Джей Фокса. Актер получил гуманитарную премию имени Боба Гоупа за многолетнюю деятельность в поддержку исследований болезни Паркинсона.
Церемония состоялась 14 сентября в Peacock Theater в Лос-Анджелесе, ее ведущей стала Мариска Гаргитей.