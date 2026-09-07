Анджелина Джоли с сыном Ноксом побывала в боксерском клубе в Харькове

Голливудская актриса Анджелина Джоли вместе с сыном Ноксом посетила Харьков. Знаменитость побывала в местном спортивном клубе Spadkoyemets, где ее сын потренировался с украинскими военными.

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram клуба.

Что известно о визите Джоли в боксерский клуб

По словам представителей Spadkoyemets, приезд актрисы стал для них неожиданностью. Обычная тренировка превратилась в встречу с мировой кинозвездой.

Пока Джоли общалась с представителями клуба и интересовалась историей его создания, ее сын Нокс приобщился к тренировкам по тайскому боксу. Вместе с ним занимались украинские защитники.

В клубе поделились фотографией Анджелины Джоли и поблагодарили актрису за внимание к их работе.

Там отметили, что особенно ценят ее человечность и искреннюю заинтересованность в истории спортивного заведения.

"Мы очень благодарны и счастливы, что вы выбрали именно наш зал! Хотим поблагодарить за человечность и настоящий интерес к нашему залу, интерес к истории его возникновения. Были рады общению и ждем вас в гости снова", - поделились в клубе.

Джоли с сыном Ноксом (фото: instagram.com/spadkoyemets.kh)

Джоли уже замечали в других городах Украины

Визит в Харьков стал частью нынешней поездки Анджелины Джоли по Украине. В последние дни актрису замечали в разных городах, в частности в Полтаве, Тернополе, Кременчуге и Львове.

Это уже третий приезд Джоли в Украину после начала полномасштабного вторжения России.

Впервые актриса приехала в нашу страну в апреле 2022 года. Тогда она совершила частную гуманитарную поездку во Львов, где встречалась с волонтерами, украинцами, вынужденными покинуть свои дома из-за войны, а также детьми, пострадавшими в результате российского удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске.

В ноябре 2025 года Джоли во второй раз посетила Украину. Она побывала в Херсоне и Николаеве, где посетила медицинские учреждения и подземные школы, а также встретилась с семьями, медиками и волонтерами.

Анджелина Джоли является послом доброй воли ЮНИСЕФ и с самого начала полномасштабной войны неоднократно выражала поддержку украинцам.