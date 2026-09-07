Несмотря на многочисленные тревоги: как прошел Ukrainian Fashion Week весна-лето 2027

Wave RBC.UA рассказывает, чем запомнилась Ukrainian Fashion Week SS27, какие локации выбрали дизайнеры и какие тенденции стали главными в этом сезоне.

В Киеве завершился 59-й сезон Ukrainian Fashion Week. Со 2 по 6 сентября украинские дизайнеры представляли коллекции сезона весна-лето 2027 в Мистецькому арсеналі и на знаковых локациях столицы. На этот раз воздушные тревоги не просто сопровождали Неделю моды, а буквально меняли е5 программу: часть показов переносили в укрытия.

От Национальной оперы до железнодорожного вокзала

59-й сезон стартовал 2 сентября с бизнес-конференции Ukrainian Fashion Week x white rabbit agency "Новые правила игры. Стратегии устойчивости и реальных продаж 2026/27" в ЦУМ Киева.

Несмотря на воздушные тревоги, объявлявшиеся в столице одна за другой, состоялись все три запланированные панельные дискуссии.

Представители fashion-бизнеса говорили об изменениях в поведении украинского покупателя, продажах внутри страны, выходе брендов на международные рынки и связи между маркетингом и коммерческим результатом.

Как прошел 59-й сезон Ukrainian Fashion Week (фото: Владимир Босак)

Первый подиум сезона появился далеко за пределами традиционного мира моды.

the COAT by Katya Silchenko представил коллекцию Opera в Национальной опере Украины.

Отправной точкой стала трансформация роли женщины от викторианской эпохи до наших дней.

Исторические формы дизайнеры соединили с современными конструкциями, спортивными деталями и прозрачностью.

Отсюда - театральный масштаб вещей: большие накидки, корсеты, объёмные жакеты и платья с архитектурными конструкциями.

Для одного из платьев использовали более 50 корсетных конструкций, а один из жакетов вручную собрали из более чем 15 видов кружева.

Как прошел 59-й сезон Ukrainian Fashion Week (фото: Владимир Босак)

Сама Национальная опера стала частью концепции. Здание, пережившее войны и разрушения и продолжающее оставаться местом искусства, создало параллель с современной Украиной, где культура не останавливается даже во время полномасштабной войны.

На следующий день необычную локацию выбрал J'AMEMME. Показ прошел в Красном зале Центрального железнодорожного вокзала Киева.

Архитектура, свет, музыка и движения моделей стали частью перформанса о женской силе.

Как прошел 59-й сезон Ukrainian Fashion Week (фото: Юрий Яцкулич)

Второй день также ознаменовался дебютами BALYKINA и SYNDICATE в официальной программе UFW.

Показ SYNDICATE завершился перформансом с водой: под ее воздействием финальный образ постепенно растворился, открыв надпись "I'm Here".

Как прошел 59-й сезон Ukrainian Fashion Week (фото: Владимир Босак)

Свои новые коллекции в этот день также представили GRAINS DE VERRE, KACHOROVSKA и PASKAL.

Когда подиумом стало укрытие

Одним из моментов, наиболее точно отразивших реальность этой UFW, стал третий день.

Свои коллекции представили PRZHONSKA, JULIYA KROS, GURANDA, KHRYSTYNA RACHYTSKA, VIKTORANISIMOV, DANIA STINOVA и leCRI. В Киев также вернулась команда BOB BASSET.

JULIYA KROS представила RECONSTRUCTION - коллекцию, созданную после того, как производственные помещения бренда в Сумах были разрушены.

Дизайнер продолжила развивать и адаптивное направление, работая с потребностями людей с различными физическими возможностями.

КРИСТИНА РАХИЦКАЯ в коллекции "Опір/Опора" обратилась к традиционным рубашкам Ополья, Покутья и Бессарабии, используя старинные силуэты и ручную вышивку как способ говорить о памяти и культурном сопротивлении.

Как прошел 59-й сезон Ukrainian Fashion Week (фото: Владимир Босак)

А VIKTORANISIMOV создал коллекцию под впечатлением от фотографий людей после российских ракетных и дронных атак на жилые дома.

Именно во время его финального показа объявили воздушную тревогу. Гости спустились в укрытие, а дизайнер решил не дожидаться отбоя - и показал коллекцию прямо там.

На следующий день ситуация повторилась. Из-за тревоги в укрытии прошли показы VOROZHBYT&ZEMSKOVA и DARJA DONEZZ.

Как прошел 59-й сезон Ukrainian Fashion Week (фото: Владимир Босак)

Таким образом, укрытие этого сезона фактически стало еще одной локацией Ukrainian Fashion Week - не дизайнерским решением, а вынужденной частью украинской реальности.

"Мы хотим жить": как война изменила моду

О том, как полномасштабная война повлияла непосредственно на моду, журналистка WAVE RBC.UA Иванна Пашкевич поговорила с дизайнерами VOROZHBYT&ZEMSKOVA Еленой Ворожбит и Татьяной Земсковой.

На вопрос, что они отвечают тем, кто считает моду "не на часі" во время войны, дизайнеры подчеркнули: людям нужна возможность продолжать жить, работать и творить.

"Надо жить, вопреки всем врагам, и получать удовольствие, нужна какая-то отдушина и праздник, надо жить. Если мы завязнем в унынии и не будем ничего показывать, мы умрем, все умрем, мы не будем показывать моду, кто-то не будет печь торты, и все, и все. Нас не будет. Нация такая, что выстоит", - рассказали Ворожбит и Земскова.

По их словам, в начале полномасштабной войны это ощущение отразилось и на вещах: хотелось "спрятаться" в теплой и защитной одежде. Теперь настроение изменилось.

"А сейчас мы уже в материале, и у вас мы наденем прозрачное, мы наденем органзу, мы покажем ножки, и мы хотим жить", - отметили дизайнеры.

Этот контраст заметен и в новой коллекции VOROZHBYT&ZEMSKOVA.

Ее героиня - жительница большого города, целеустремленная и интеллектуальная, сильная и в то же время хрупкая.

Поэтому коллекция построена на диссонансах: мягкое соседствует с прозрачным и легким, тепло - с холодом.

От корсетов до мужского костюма: что было в коллекциях

Одной из заметных линий SS27 стало новое чтение женственности. Дизайнеры работали с прозрачностью, корсетами и открытым телом, но одновременно обращались к маскулинным и преувеличенным формам, объемным жакетам и архитектурным силуэтам.

Этот контраст был заметен уже в Opera от COAT by Katya Silchenko, где корсетные конструкции и прозрачность соседствовали с большими кейпами и объемными жакетами.

К истории женской эмансипации обратилась и основательница TONiA Антонина Белинская.

Источником вдохновения для ее коллекции стала La Belle Époque - период, когда женщины стали активнее бороться за право работать и получать образование.

"Именно этот женский сильный дух меня и вдохновил на эту коллекцию. Вы можете увидеть очень много переосмысления мужского костюма того периода, формы, отделка, технология пошива жакетов - это мужская технология на бортовке, которая вручную собирается", - рассказала Белинская WAVE RBC.UA.

Антонина Белинская (фото: Владимир Босак)

В то же время дизайнер делает ставку не на быстротечные тренды, а на вещи, которые можно носить дольше одного сезона.

Коллекции TONiA создаются по принципу конструктора, чтобы вещи из разных сезонов можно было совмещать между собой.

"У меня бренд об устойчивости, не о скорой моде. Поэтому я просто не фокусируюсь на таких вещах", - объяснила она.

Как прошел 59-й сезон Ukrainian Fashion Week (фото: Владимир Босак)

Еще одним заметным направлением сезона стало переосмысление традиционных ремесел. KHRYSTYNA RACHYTSKA, например, обратилась к рубашкам Опилля, Покутья и Бессарабии, соединив старинные силуэты с ручной вышивкой.

Параллельно украинские дизайнеры продолжили развивать адаптивный дизайн. JULIYA KROS создает одежду с учетом потребностей людей с различными физическими возможностями, это направление было представлено и в коллекции SIDLETSKIY.

А в финале показа ANDREAS MOSKIN модель, пользующаяся протезом, вышла на подиум в адаптивном образе.

Как прошел 59-й сезон Ukrainian Fashion Week (фото: Владимир Босак)

Что украинские дизайнеры думают о трендах

Не обошлось на UFW и без модного блица. Гадающий и Земскова признались, что не стали бы "стираться по истории" ни одного тренда.

"Мода отражает жизнь, отражает общество", - объяснили они.

У дизайнеров не нашлось и конкретной украинской знаменитости, которой они были бы готовы присвоить звание главной иконы стиля.

"Никакой. Потому что сама украинка, милая обычная украинка - это икона стиля. Она отражает то, что есть у всех нас здесь. А звезда - это звезда. Сегодня есть, завтра нет", - ответили Ворожбит и Земскова.

А единственной вещью, способной испортить даже очень дорогой образ, они назвали "плохое настроение".

Антонина Белинская на тот же вопрос дала более практичный ответ - "перебор с макияжем".

От моды к парфюмерии

Ukrainian Fashion Week в этом сезоне не ограничился только одеждой. Ruslan Baginskiy представил дебютный аромат бренда Grain de Sel, таким образом расширив свою fashion-вселенную новой категорией.

Еще одним событием стало открытие обновленного флагманского магазина GUNIA Project на улице Антоновича.

В программе сезона были камерные и экспериментальные форматы. FROLOV провел серию private preview для клиентов бренда, ARTICLE представил новую коллекцию в пространстве, над которым работал художник Иван Грабко, а Blackwood отметил десятилетие совместной презентацией из RUDA Studio.

На главном подиуме свои новые работы представили, в частности, SIDLETSKIY, KIR KHARTLEY × IROVA, LINNI CARO, COVER и NADYA DZYAK.

Отдельное место отвели новому поколению индустрии: молодые дизайнеры показали коллекции в рамках New Names, а символической точкой сезона стал финал XXVII Всеукраинского конкурса молодых дизайнеров одежды "Взгляд в будущее. Новые формы реальности".

Как прошел 59-й сезон Ukrainian Fashion Week (фото: Владимир Босак)

В итоге SS27 показал сразу несколько направлений, по которым сегодня движется украинская мода: от прозрачности, корсетов, маскулинных и архитектурных силуэтов до ручной работы, адаптивного дизайна и отказа от быстротечности трендов.

А многочисленные воздушные тревоги добавили в список локаций этого Ukrainian Fashion Week еще одну - укрытие.

Несмотря на это, показы продолжались, а украинские дизайнеры снова доказали, что мода во время войны не исчезает, а меняется вместе с обществом.