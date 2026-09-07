Неожиданные победы "Эмми-2026": кто собрал больше всего статуэток, а кого наградили посмертно

В Лос-Анджелесе 6 сентября состоялась вторая ночь церемонии вручения премии "Эмми-2026". Больше всего наград в этот вечер получил сериал Apple TV+ "Видоус-Бэй", тогда как "ГКС. Сент-Луис" и "Человек-паук Нуар" также собрали по несколько статуэток.

Что известно об "Эмми-2026"

Нынешняя 78-я церемония проходит в новом формате. Теперь награды вручают в течение трех вечеров - 5, 6 и 14 сентября. Первые две ночи посвящены преимущественно профессиональным категориям, а главная телевизионная церемония состоится 14 сентября в Peacock Theatre в Лос-Анджелесе.

Команда сериала "Питт" с наградами "Эмми" (фото: Getty Images)

Главный триумфатор второй ночи

Комедийный сериал Apple TV+ "Видоус-Бэй" стал лидером на второй вечер, получив сразу восемь премий "Эмми". Среди наград проекта - победа Бетти Гилпин в категории "Лучшая приглашенная актриса в комедийном сериале".

Также сериал отметили кастинг, музыкальное сопровождение, операторскую работу, звук, монтаж звука, оригинальную драматическую музыку, а также дизайн декораций.

Для Apple TV+ вечер в целом оказался очень успешным. Платформа получила 18 наград, опередив все остальные стриминговые сервисы и телеканалы. Четыре статуэтки получил сериал "Pluribus", а "У Марго проблемы с деньгами" и "Палм-Рояль" получили по три.



"ГКС. Сент-Луис" получил шесть наград

Второе место по количеству побед занял сериал HBO Max. Сразу две статуэтки достались его актерам. Дэвид Гарбор победил в категории "Лучший актер второго плана в мини-сериале, антологии или телефильме", а Линда Карделлини - в женской аналогичной категории. Для обоих актеров это первые победы на "Эмми".

Еще две награды получил создатель проекта Стив Конрад - за режиссуру и сценарий минисериала, антологии или телефильма.



Неожиданный триумфатор

Среди лидеров по количеству побед на премии оказался сериал Prime Video "Человек-паук Нуар". Проект получил пять наград "Эмми", хотя всего за несколько дней до церемонии стало известно, что его закрыли после первого сезона.



Посмертная победа

Одним из самых эмоциональных моментов вечера стала победа покойного Роба Райнера, погибшего вместе с женой 14 декабря 2025 года от рук сына Ника.

Актер посмертно получил "Эмми" в категории "Лучший приглашенный актер в комедийном сериале" за роль в "Медведе".

Роб Райнер в сериале "Медведь" (скриншот)

"Эмми-2026": список победителей второго ночи

Лучшая анимационная программа - "Южный парк"

Лучшее озвучение персонажа - Джули Эндрюс "Бриджертоны"

Лучший приглашенный актер в комедийном сериале - Роб Райнер в "Питт"

Лучший приглашенный актер в драматическом сериале - Эрнест Гарден-младший в "Питт"

Лучшая приглашенная актриса в комедийном сериале - Бетти Гилпин "Видоус-Бэй"

Лучшая приглашенная актриса в драматическом сериале - Шейлин Вудли в "Рай"

Лучший телефильм - "Удивительно сообразительные создания"

Лучшая оригинальная музыка и слова - "Need Someone" из сериала "Питт"

Лучший актер второго плана в минисериале, антологии или телефильме - Дэвид Гарбор в "ГКС. Сент-Луис"

Лучшая актриса второго плана в минисериале, антологии или телефильме

Линда Карделлини из "ГКС. Сент-Луис"

Шейлин Вудли получила свою первую "Эмми" за "Рай" (фото: Getty Images)

Победители первой ночи "Эмми-2026"

Первый вечер 78-й премии "Эмми" прошел 5 сентября. Больше всего наград получило "The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny" - семь статуэток.

Шоу отметили как лучший варьете-спецвыпуск вживую, за режиссуру, музыку, хореографию, световой дизайн и звук. Сам Bad Bunny также получил свою первую премию "Эмми".

На втором месте оказалось реалити-шоу "Предатели", получившее шесть наград. Среди них - победа Алана Камминга в категории лучшего ведущего реалити-шоу или реалити-конкурса.

"Позднее шоу со Стивеном Кольбером" получили пять статуэток. Также среди заметных триумфаторов - "Маппет-шоу", которое получило четыре награды, в том числе за лучший варьете-спецвыпуск в записи.

Кроме того, в этом году отметили Маришку Гаргитей. Она получила сразу две премии за документальный фильм о маме "Моя мама Джейн". Это ее первые "Эмми" через 20 лет после победы за роль в "Закон и порядок: Специальный корпус". Кстати, актриса станет ведущей церемонии вручения наград 14 сентября.