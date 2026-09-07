Неочікувані перемоги "Еммі-2026": хто зібрав найбільше статуеток, а кого нагородили посмертно

У Лос-Анджелесі 6 вересня відбулася друга ніч церемонії вручення премії "Еммі-2026". Найбільше нагород цього вечора отримав серіал Apple TV+ "Відоус-Бей", тоді як "ВДС. Сент-Луїс" та "Людина-павук Нуар" також зібрали по кілька статуеток.

Що відомо про "Еммі-2026"

Цьогорічна 78-ма церемонія проходить у новому форматі. Тепер нагороди вручають протягом трьох вечорів - 5, 6 та 14 вересня. Перші дві ночі присвячені переважно професійним категоріям, а головна телевізійна церемонія відбудеться 14 вересня у Peacock Theatre в Лос-Анджелесі.

Команда серіалу "Пітт" з нагородами "Еммі" (фото: Getty Images)

Головний тріумфатор другої ночі

Комедійний серіал Apple TV+ "Відоус-Бей" став лідером другого вечора, отримавши одразу вісім премій "Еммі". Серед нагород проєкту - перемога Бетті Ґілпін у категорії "Найкраща запрошена акторка в комедійному серіалі".

Також серіал відзначили за кастинг, музичний супровід, операторську роботу, звук, монтаж звуку, оригінальну драматичну музику, а також дизайн декорацій.

Для Apple TV+ вечір загалом виявився надзвичайно успішним. Платформа отримала 18 нагород, випередивши всі інші стримінгові сервіси та телеканали. Чотири статуетки здобув серіал "Pluribus", а "У Марго проблеми з грошим" та "Палм-Рояль" отримали по три.



"ВДС. Сент-Луїс" отримав шість нагород

Друге місце за кількістю перемог посів серіал HBO Max. Одразу дві статуетки дісталися його акторам. Девід Гарбор переміг у категорії "Найкращий актор другого плану в мінісеріалі, антології або телефільмі", а Лінда Карделліні - у жіночій аналогічній категорії. Для обох акторів це перші перемоги на "Еммі".

Ще дві нагороди отримав творець проєкту Стів Конрад - за режисуру та сценарій мінісеріалу, антології або телефільму.



Неочікуваний тріумфатор

Серед лідерів за кількістю перемог на премії також опинився серіал Prime Video "Людина-павук Нуар". Проєкт отримав п'ять нагород "Еммі", хоча всього за кілька днів до церемонії стало відомо, що його закрили після першого сезону.



Посмертна перемога

Одним із найбільш емоційних моментів вечора стала перемога покійного Роба Райнера, який загинув разом з дружиною 14 грудня 2025 року від рук сина Ніка.

Актор посмертно отримав "Еммі" у категорії "Найкращий запрошений актор у комедійному серіалі" за роль у "Ведмеді".

Роб Райнер у серіалі "Ведмідь" (скриншот)

"Еммі-2026": список переможців другої ночі

Найкраща анімаційна програма - "Південний парк"

Найкраще озвучення персонажа - Джулі Ендрюс "Бріджертони"

Найкращий запрошений актор у комедійному серіалі - Роб Райнер у "Пітт"

Найкращий запрошений актор у драматичному серіалі - Ернест Гарден-молодший у "Пітт"

Найкраща запрошена акторка в комедійному серіалі - Бетті Ґілпін "Відоус-Бей"

Найкраща запрошена акторка в драматичному серіалі - Шейлін Вудлі в "Рай"

Найкращий телефільм - "Напрочуд кмітливі створіння"

Найкраща оригінальна музика та слова - "Need Someone" з серіалу "Пітт"

Найкращий актор другого плану в мінісеріалі, антології або телефільмі - Девід Гарбор у "ВДС. Сент-Луїс"

Найкраща акторка другого плану в мінісеріалі, антології або телефільмі -

Лінда Карделліні з "ВДС. Сент-Луїс"

Шейлін Вудлі отримала свою першу "Еммі" за "Рай" (фото: Getty Images)

Переможці першої ночі "Еммі-2026"

Перший вечір 78-ї премії "Еммі" відбувся 5 вересня. Найбільше нагород отримало "The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny" - сім статуеток.

Шоу відзначили як найкращий вар'єте-спецвипуск наживо, за режисуру, музику, хореографію, світловий дизайн та звук. Сам Bad Bunny також отримав свою першу премію "Еммі".

На другому місці опинилося реаліті-шоу "Зрадники", яке здобуло шість нагород. Серед них - перемога Алана Каммінга у категорії найкращого ведучого реаліті-шоу або реаліті-конкурсу.

"Пізнє шоу зі Стівеном Кольбером" отримадо п'ять статуеток. Також серед помітних тріумфаторів - "Маппет-шоу", яке здобуло чотири нагороди, зокрема за найкращий вар'єте-спецвипуск у записі.

Крім того, цього року відзначили Марішку Гарґітей. Вона отримала одразу дві премії за документальний фільм про маму "Моя мама Джейн". Це її перші "Еммі" за 20 років після перемоги за роль у "Закон і порядок: Спеціальний корпус". До речі, акторка буде ведучою церемонії вручення нагород 14 вересня.