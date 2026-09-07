Балетки, лофери та kitten heels: актуальні тренди взуття на осінь-2026

Цієї осені тренди взуття мають широкий розмах – від знайомих комфортних лоферів та кросівок, до цікавих kitten heels та мюлей. Основний акцент на зручності – високі підбори майже не зустрічаються, натомість дизайнери та стилісти обирають плоску підошву або невеличкі підбори до 5 см.

Лофери

Вже кілька сезонів – класика осіннього гардеробу, яка одразу додає образу романтичності. Цієї осені особливо актуальні більш “мʼякі” моделі – з мʼякої шкіри або замші, коричневі, шоколадні чи бордові. Особливо вдало поєднуються з високими білими шкарпетками, спідницями, костюмними брюками тощо.

Kitten heels

Низький каблук, на 2-5 см, – must have цього сезону. Туфлі закриті, або з відкритою пʼяткою, ботильйони або чоботи – обирайте модель до душі.

Балетки

Сучасні трендові балетки закриті, з високою лінією підйому, замшеві, з анімалістичним принтом, з ремінцем через стопу. Так само, як і лофери, чудово працюють для луків в стилі “дарк академія”, особливо, якщо поєднати їх з білими шкарпетками або панчохами.

Мюлі та сліпери

Взуття з відкритою пʼяткою надзвичайно трендове цієї осені. Після закінчення літа вони нікуди не зникають, лише трохи трансформуються – стають більш закритими, шкіряними чи замшевими.

Мюлі з осінньої колекції бренду Coosh (фото: cooshwear.com)

Анімалістичний принт

Це загальний великий тренд цього сезону, не тільки у взутті. Проте його не можна не згадати ще раз, адже взуття з принтом-зеброю, леопардом, оленем, змією тощо, на піку популярності.

Високі чоботи

Цього сезону в моді чоботи до коліна і вище. При чому, вони можуть бути облягаючими, по нозі, або широкі і вільні. На плоскій підошві, kitten heels, або на високих підборах – можна обрати пару собі до душі.

Кросівки

Проте не такі масивні, як були раніше. В цьому сезоні кросівки залишаються актуальними, проте тепер вони на плоскій тоненькій підошві, замшеві, сатинові або металізовані.