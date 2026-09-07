Кримськотатарська кухня: "Укрзалізниця" показала спецменю для Віткоффа та Кушнера
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Смак

Кримськотатарська кухня: "Укрзалізниця" показала спецменю для Віткоффа та Кушнера

Для представників Трампа у спецпоїзді підготували не звичайне бортове меню, а добірку традиційних кримськотатарських страв

Автор: Тетяна Самарук
Фото: Стів Віткофф і Джаред Кушнер (фото: president.gov.ua)
Дата: 07 вересня 2026

Представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер під час поїздки до Києва потягом "Укрзалізниці" скуштували страви кримськотатарської кухні. Для американської делегації підготували спеціальне бортове меню.

Про це повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Які страви були в меню

Замість стандартного меню для Віткоффа та Кушнера обрали страви, які представляють гастрономічну традицію Криму. Таким чином, під час поїздки американські представники мали змогу познайомитися з частиною кримськотатарської культурної спадщини.

Кримськотатарська кухня: &quot;Укрзалізниця&quot; показала спецменю для Віткоффа та КушнераКримськотатарська кухня: &quot;Укрзалізниця&quot; показала спецменю для Віткоффа та КушнераМеню (фото: t.me/UkrzalInfo)

За даними, серед запропонованих позицій були, зокрема, бахчисарайський шашлик і кримський літній салат. Меню для спецпоїзда сформували на основі страв кримськотатарського ресторану.

В "Укрзалізниці" зазначили, що це перший випадок, коли компанія показала залаштункові кадри та саме меню спецпоїзда американських представників.

Кримськотатарська кухня: &quot;Укрзалізниця&quot; показала спецменю для Віткоффа та Кушнера

Кримськотатарська кухня: &quot;Укрзалізниця&quot; показала спецменю для Віткоффа та КушнераКримськотатарська кухня: &quot;Укрзалізниця&quot; показала спецменю для Віткоффа та КушнераСтрави кримськотатарської кухні у потязі (фото: t.me/UkrzalInfo)

Додамо, що Віткофф і Кушнер прибули до Києва 6 вересня після переговорів у Москві. В українській столиці вони зустрілися з президентом Володимиром Зеленським та провели переговори щодо подальших кроків для завершення війни та встановлення миру.

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