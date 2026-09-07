Крымскотатарская кухня: "Укрзализныця" показала спецменю для Виткоффа и Кушнера
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Вкус

Крымскотатарская кухня: "Укрзализныця" показала спецменю для Виткоффа и Кушнера

Для представителей Трампа в спецпоезде подготовили не обычное бортовое меню, а подборку традиционных крымскотатарских блюд.

Автор: Татьяна Самарук
Фото: Стив Виткофф и Джаред Кушнер (фото: president.gov.ua)
Дата: 07 сентября 2026

Представители президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер во время поездки в Киев поездом "Укрзализныци" попробовали блюда крымскотатарской кухни. Для американской делегации подготовили специальное бортовое меню.

Об этом сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

Какие блюда были в меню

Вместо стандартного меню для Виткоффа и Кушнера выбрали блюда, представляющие гастрономическую традицию Крыма. Таким образом, во время поездки американские представители имели возможность познакомиться с частью крымскотатарского культурного наследия.

Крымскотатарская кухня: &quot;Укрзализныця&quot; показала спецменю для Виткоффа и КушнераКрымскотатарская кухня: &quot;Укрзализныця&quot; показала спецменю для Виткоффа и КушнераМеню (фото: t.me/UkrzalInfo)

По данным, среди предложенных позиций были, в частности, бахчисарайский шашлык и летний крымский салат. Меню для спецпоезда сформировали на основе блюд крымскотатарского ресторана.

В "Укрзализныце" отметили, что это первый случай, когда компания показала закулисные кадры и меню спецпоезда американских представителей.

Крымскотатарская кухня: &quot;Укрзализныця&quot; показала спецменю для Виткоффа и Кушнера

Крымскотатарская кухня: &quot;Укрзализныця&quot; показала спецменю для Виткоффа и КушнераКрымскотатарская кухня: &quot;Укрзализныця&quot; показала спецменю для Виткоффа и КушнераБлюда крымскотатарской кухни в поезде (фото: t.me/UkrzalInfo)

Добавим, что Виткофф и Кушнер прибыли в Киев 6 сентября после переговоров в Москве. В украинской столице они встретились с президентом Владимиром Зеленским и провели переговоры по дальнейшим шагам по завершению войны и установлению мира.

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