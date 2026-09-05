"Думал, что спасет мир". Иван Довженко о новой роли, съемках с отцом и собственных ошибках

Как это - работать на площадке рядом с папой, которого знает и любит вся страна? Использует ли Иван его подсказки или ищет собственные решения? Обо всем этом читайте в материале Wave RBC.UA.

Уже 7 сентября в 20:00 канал ICTV2 покажет премьеру детектива "ДВРЗ проти шпигуна" о новых приключениях двух участковых напарников Сергея Бондаря и Петра Дзюбу. Кроме звезд проекта - Вячеслава Довженко и Виталия Иванченко - в мини-сериале сыграл сын Вячеслава, Иван Довженко.

На съемках слышала, как ваш персонаж говорит главным героям: "Ну что, пенсия…". Он дерзок…

Да, мой персонаж Антон Довгий - молодой офицер, которого шеф отделения Юшков приводит на работу и знакомит с главными героями Бондарем и Дзюбой. И Довгий копирует руководителя, поэтому немного пренебрежительно относится к "пенсионерам" и прибавляет себе вес. Сразу заявляет, что он здесь ненадолго: имеет собственные амбиции и планы, и немного смеется над старшими коллегами, называя их "пенсией".

У него есть преимущества перед Бондарем и Дзюбой или амбиции?

Кое-что он имеет, легко пользуется новейшими технологиями - взламывает замки, телефоны, ноутбуки, легко находит геолокацию, имея минимум информации. Он современный человек, в отличие от олдскульных коллег, работающих отмычками. Мне очень нравится этот конфликт поколений.

Иван Довженко о роли в сериале "ДВРЗ проти шпигуна" (фото предоставлено представителями актера)

И что, правда на его стороне?

Очень быстро он попадает в беду… Приходит такой крутой, думает, что спасет весь мир и ДВРЗ одновременно, но сыпется и становится смешным. Он понимает: я что-то натворил, куда-то попал.

Мне нравится это развитие и нелинейность персонажа. Очень благодарен режиссеру Тарасу Дударю за то, что он дал мне возможность сделать моего героя нешаблонным: да, он самоуверен, но не только!

Он наденет форму или будет все время в свитере?

Как стажер он будет все время в своей одежде. Ему так обычно и нравится. Он остается в своем стиле, и эта деталь подчеркивает идею, что участковым еще предстоит… А вот он ли им станет - вопрос (смеется).

Иван Довженко с коллегами (фото предоставлено представителями актера)

Скажите, что было самым приятным и сложным для вас в проекте?

Каждая смена для меня самая сложная (смеется). Но когда работаешь - это нормально, так и должно быть. Ты не должен расслабляться, постоянно работаешь и набираешься опыта.

А самое приятное - мои прекрасные коллеги, с которыми мне просто повезло! Да, раньше я работал с Вячеславом Довженко. Я знаю, как это. Если я чувствую, что мне что-то тяжело, он подскажет, но дает возможность сначала попробовать самому.

Мы сразу договорились, что я все должен попробовать сам и набить собственные шишки. Прекрасно, когда удается, но бывает, что приходится искать. Бывает, что Вячеслав подсказывает.

На этом проекте у меня еще один классный коллега - это Виталий Иванченко. У меня было много сцен с ним, он помогал, объяснял, типа: "Это ты прикольно сыграл, а давай попробуем иначе". Классно, что здесь и работа, и обучение. Понимаю, что зеленый по сравнению с ними, но есть возможность набраться опыта.

Иван с папой и Иванченко (фото предоставлено представителями актера)

А бывало такое, что вы видите в папе в глазах взгляд типа: "Что-то ты, сынок, не так делаешь"? Не одобрял какие-то моменты?

Да, когда-то бывало, но не на этом проекте. Помню, когда я еще учился в университете и были показания, он замечал нюансы и сразу говорил: "Смотри" - и объяснял, как надо. А здесь я ощущаю уверенность. Та фраза, когда мой персонаж проходит мимо участковых и восклицает: "Пенсия!", я сам придумал. Она уместна, и мне приятно.

Знаю, что вы уже снимались с отцом в проекте "Мавка. Справжній міф", также у вас есть фильм "На драйві". Много снимаетесь?

Да, этот фильм о военном Харькове и о молодежи, которая ищет что-то новое для себя и находит автомобили. И "Мавка" стала интересным опытом. Хорошо, что есть проекты, но чувствую, что мне многому нужно научиться. Благодарен, что мне верят, что ко мне относятся ответственно. Очень хочется оправдать эти ожидания.

Вячеслав Довженко с сыном Иваном (фото предоставлено представителями актера)