Венецианский кинофестиваль 2026: самые яркие образы Амаль Клуни, Сидни Суини и других звезд

Венецианский кинофестиваль традиционно стал не только площадкой для мировых кинопремьер, но и одним из главных fashion-событий года. Wave RBC.UA сообщает, что уже в первые дни 83-го фестиваля знаменитости продемонстрировали десятки эффектных образов - от винтажных платьев до смелых прозрачных силуэтов.

Сидни Суини

Для вечера 3 сентября актриса надела блестящее серое платье из коллекции Giorgio Armani осень-зима 2000. Именно этот образ сейчас является одним из самых заметных выходов в Венеции.

Сидни Суни (фото: Getty Images)

Кендалл Дженнер

Для дебюта на красной дорожке Венеции модель выбрала платье Giorgio Armani. Золотистое платье расшито бисером и цветочными мотивами - очень элегантный реверанс в сторону 90-х.

Лесли Бибб

Бибб выбрала ArdAzAei из кутюрной коллекции Fall 2026 - черное платье, украшенное большими кобальтово-синими цветами. Образ дополнили темную обувь и украшения.

Лесли Бибб (фото: Getty Images)

Паркер Поузи

Она стала одним из самых эффектных гостей второго дня Венецианского кинофестиваля. На премьере 3 сентября актриса появилась в нежно-розовом платье Valentino Resort 2027 - полупрозрачный струящийся силуэт дополняла драматическая накидка с большим воротником, украшенным кристаллами и изумрудами.

Паркер Поузи (фото: Getty Images)

Лора Дерн

Лора Дерн открыла Венецианский кинофестиваль 2026 года в нежно-розовом платье Prada. Для премьеры актриса выбрала лаконичную платье из двойного сатина с приталенным лифом и пышной круглой юбкой. Образ дополнили украшения Cartier.

Особенно эффектно платье смотрелось на фоне красной дорожки: пастельно-розовый оттенок и минималистичный крой создали классический голливудский образ без лишнего декора.

Стелла Максвелл

Модель появилась на красной дорожке в кастомном платье Intimissimi из черного кружева.

Наряды имел полупрозрачный корсетный верх, высокий воротник, длинные рукава и длинный шлейф.

Стелла Максвелл (фото: Getty Images)

Чейз Суй Вандерс

Для церемонии открытия актриса выбрала черное платье Giorgio Armani с приталенным силуэтом, открытыми плечами и лаконичной отделкой.

Изображение построено на минимализме и четких линиях: гладкая черная ткань, асимметричный акцент на плечи и минимум украшений. Благодаря этому платье выглядело элегантно и не перегружало образ.

Чейз Суй Вандерс (фото: Getty Images)

Клер Фой

Она стала одной из главных fashion-звезд открытия Венецианского кинофестиваля 2026. На премьере актриса появилась в кастомном Bottega Veneta - ярко-красном сатиновом платье с узлом на талии и длинным силуэтом.

Образ она дополнила кожаными оперными перчатками бордового оттенка и украшениями Swarovski.

Клэр Фой (фото: Getty Images)

Ребекка Дональдсон и Карлос Сайнс

Модель выбрала кастомное платье Giorgio Armani Privé. Серебристый наряд с эффектом "жидкого металла" имел силуэт колонны, открытые плечи и блестящую бахрому, которая создавала эффект движения.

Образ завершили украшения Bulgari Serpenti

Пилот Формулы-1 появился у Giorgio Armani. Его образ состоял из смокинга с контрастным цветом слоновой кости, белой рубашкой и черным галстуком-бабочкой.

Ребекка Дональдсон и Карлос Сайнс (фото: Getty Images)

Амаль Клуни и Джордж

Амаль Клуни на красной дорожке премьеры 2 сентября появилась в кастомном платье Tom Ford by Haider Ackermann.

Черное платье из шелковой тафты имело силуэт колонны, скульптурные панели и четкие ассиметричные плиссе. Прозрачные вставки из черного жоржета по бокам придавали образу графичности. Наряд Амаль дополнила черными туфлями Tom Ford Vertigo и лакированным клатчем.

Джордж традиционно выбрал элегантный черный смокинг. Их парный выход стал одним из самых заметных моментов открытия фестиваля.