Евгений Кот, Оля Полякова и другие: как оделись гости первого дня Ukrainian Fashion Week SS27

Для модных образов часто выбирали яркие цвета и интересные фактуры.
Вчера в Киеве стартовал Ukrainian Fashion Week SS27 – главное модное событие сезона, традиционно собирающее звезд, инфлюэнсеров, стилистов, дизайнеров и фэшн-экспертов.
Главным событием первого дня модной недели стал показ бренда The COAT by Katia Silchenko. Он прошел в зале Национальной оперы Украины, событие посетили сотни звездных гостей.
Wave RBC.ua собрал интересные и стильные образы гостей Украинской недели моды.
Супруги посетили показ новой коллекции The COAT by Katya Silchenko. Пара выбрала черный цвет как основной для своих образов, а Ирина добавила акцент с помощью бежевой накидки с бахромой.
Известный хореограф Евгений Кот и его жена, гимнастка Наталья Татаринцева, также посетили показ The COAT by Katya Silchenko. Евгений выбрал монохромный черный костюм, а Наталья – фактурное мини-платье светло-зеленого цвета от бренда MonBlanche.
Певица для показа выбрала длинное платье насыщенного винного цвета с длинными перчатками и открытым животом. Из аксессуаров только одно колье, а образ дополнили нежный макиж и укладка с мягкими волнами.
Персональная и fashion-стилистка, основательница школы PUMP YOUR STYLE STUDIO и платформы для fashion экспертов FÉMATCH, бывшая fashion-редактор Марина Мартынов выбрала нежный и элегантный образ от ANNA OCTOBER – длинное платье и кейп с бахромой кремового цвета. Из аксессуаров – короткие перчатки на пальце, клатч в цвет образа и массивные серьги.
Стилистка также остановилась на светлых цветах в образе: она выбрала топ-он The Coat, а сверху – шелковое тренч-платье от Iam. Акцент добавили черное массивное колье на шею, черные туфли-лодочки и зеленая мини-сумочка с анималистическим принтом.
Ольга также присутствовала на показе The Coat by Katya Silchenko, для которого остановилась на ярком вечернем образе. Она одела платье насыщенного красного цвета Magda Butrym, яркую обувь от Valentino и сумочку Rabanne.
Ее образ был изысканный и элегантный – бизнес-леди и фэшн-инфлюэнсерша надела розовый приталенный костюм от бренда The COAT, а под низ блестящий топ со стразами. Аккуратный и нежный макияж и волосы, уложенные мягкими волнами, дополнили ансамбль.
Стилистка и фэшн-креаторка собрала интересный и яркий образ. За основу она взяла платье прямого кроя с массивными цветами от Podyh и добавила яркий акцент и театральность с помощью зеленых кожаных перчаток Klats и сумочки в цвет от Spogad.
Дизайнер бренда Grains De Verre также выбрала яркие цвета – юбку неоново-желтого цвета с трендовой в этом сезоне баской, туфли одного цвета с юбкой, сумку в тон и много массивных акцентных колечек и колье.