Євген Кот, Оля Полякова та інші: як одяглися гості першого дня Ukrainian Fashion Week SS27

Головною подією першого дня модного тижня став показ бренду The COAT by Katia Silchenko. Він відбувся в залі Національної опери України, подію відвідали сотні зіркових гостей.

Вчора в Києві стартував Ukrainian Fashion Week SS27 – головна модна подія сезону, яка традиційно збирає зірок, інфлюенсерів, стилістів, дизайнерів та фешн-експертів.

Дмитро та Ірина Монатік

Подружжя відвідало показ нової колекції The COAT by Katya Silchenko. Пара обрала чорний колір як основний для своїх образів, а Ірина додала акценту за допомогою бежевої накидки з бахромою.

Євген Кот та Наталія Татарінцева

Відомий хореограф Євген Кот та його дружина, гімнастка Наталія Татарінцева, також відвідали показ The COAT by Katya Silchenko. Євген обрав монохромний чорний костюм, а Наталія – фактурну міні-сукню світло-зеленого кольору від бренду MonBlanche.

Оля Полякова

Співачка для показу обрала довгу сукню насиченого винного кольору з довгими рукавичками та відкритим животом. З аксесуарів лише одне кольє, а доповнили образ ніжний макіж та укладка з мʼякими хвилями.

Марина Мартинів

Персональна та fashion-стилістка, засновниця школи PUMP YOUR STYLE STUDIO та платформи для fashion експертів FÉMATCH, колишня fashion-редакторка Марина Мартинів обрала ніжний та елегантний образ від ANNA OCTOBER – довгу сукню та кейп з бахромою кремового кольору. З аксесуарів – короткі рукавички на пальці, клатч в колір образу та масивні сережки.

Вікторія Жур

Стилістка також зупинилась на світлих кольорах в образі: вона обрала топ він The Coat, а зверху – шовкову тренч-сукню від Iam. Акценту додали чорне масивне кольє на шию, чорні туфлі-лодочки та зелена міні-сумочка з анімалістичним принтом.

Ольга Галушка-Грабовська

Ольга також була присутня на показі The COAT by Katya Silchenko, для якого зупинилась на яскравому вечірньому образі. Вона одягла сукню насиченого червоного кольору Magda Butrym, яскраве взуття від Valentino і сумочку Rabanne.

Юлія Єрмолаєва

Її образ був вишуканий та елегантний – бізнес-леді та фешн-інфлюенсерка одягла рожевий приталений костюм від бренду The COAT, а під низ блискучий топ зі стразами. Акуратний та ніжний макіяж і волосся, вкладене мʼякими хвилями, доповнили ансамбль.

Віра Дуплава

Стилістка та фешн-креаторка зібрала цікавий та яскравий образ. За основу вона взяла сукню прямого крою з масивними квітами від Podyh та додала яскравого акценту та театральності за допомогою зелених шкіряних рукавичок Klats та сумочці в колір від Spogad.

Ріта Молчанова

Дизайнерка бренду Grains De Verre також обрала яскраві кольори – спідницю неоново-жовтого кольору з трендовою в цьому сезоні баскою, туфлі одного кольору зі спідницею, сумку в тон та багато масивних акцентних каблучок і кольє.