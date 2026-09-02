"Не люблю лицемерных людей". Маша Кондратенко о любви, красных флажках и "химии" с Дантесом

Без чего Маша не начинает свой день, какой у нее guilty pleasure, что помогает не опускать руки во время войны и есть ли сейчас в жизни человек, на которого она может положиться? Об этом певица рассказала Wave RBC.UA.

По случаю премьеры иронической песни "Тіп з Рейтарської" певица Маша Кондратенко откровенно поделилась интересными фактами о себе и своем творчестве. Артистка призналась, что ее раздражает и покоряет в людях, раскрыла свой язык любви и отношение к хейту.

Блиц с Машей Кондратенко

Назовите утренние привычки, без которых не начинается ваш день?

Душ точно. По обязательным привычкам - это лежать в постели до момента, пока я не начну куда-то опаздывать. Наверное, все же я не человек, который любит медленные утра, делаю все быстро. Из мастхэва в последнее время - это кофе с мороженым. Без этого мое утро не начинается.

Без каких вещей вы не выйдете из дома?

Без телефона, ключей, зарядки и блеска для губ.

Какую песню сейчас слушаете на репите?

Свою - "Тіп з Рейтарської".



Какой ваш главный guilty pleasure?

Я фанатею от One Direction до сих пор (улыбается).

Самый страный комплимент, который приходилось получать?

Мне сказали, что у меня очень красивый череп.

Что вас может мгновенно разозлить? А что так же быстро может поднять настроение?

Все что угодно на самом деле. Но обычно, если люди чавкают и не закрывают рот, когда едят. Поднять настроение может комплимент.

О вас чаще всего ищут в Google - песни, Instagram, "Ванька-Встанька", сериал "Школа" и даже ваш рост. Какой из этих запросов вы бы с удовольствием убрали из этого списка?

"Ванька-Встанька", думаю. Исключительно потому, что можно гуглить и другие мои песни и творчество.

Кондратенко раскрыла, какой запрос о себе хотела бы убрать (фото: представители артистки)

И если упомянули "Ваньку-Встаньку". Россияне однажды попытались "адаптировать" этот хит под себя. Вас это больше смешит или еще раз доказывает, что без украинских идей им сложнее?

И то, и другое на самом деле. Помню, когда только увидела, сильно разозлилась, но потом поняла, что мне просто смешно от того, что они сами ничего придумать не могут.

Что для вас сразу red flag в человеке? А какой green flag может вас покорить?

Red flag - я сразу очень четко чувствую лицемерие и не люблю лицемерных людей. Плюс людей слишком серьезных, без чувства юмора. Green flag - чувство юмора и умение смеяться над собой.

Какой ваш язык любви: слова, время, проведенное вместе, подарки, поступки служения или объятия/прикосновения?

Я ооочень тактильный человек, поэтому в первую очередь - прикосновения и нежность. Во вторую очередь - это время, поступки и подарки.

Если бы можно было на день прожить жизнь другой украинской артистки - кого бы вы выбрали и почему?

Jerry Heil! Мне очень интересно, как она пишет песни.

"Химия" в дуэте с Дантесом - вымысел или реальность?

С Дантесом из всех возможных химий у нас точно произошло творческая.

Маша Кондратенко назвала свой язых любви (фото: представители артистки)

Мы сегодня живем в сверхсложных условиях - постоянные обстрелы, тревожные новости, трагедии. Что помогает вам не опускать руки?

Честно, я сейчас в таком состоянии, что сама не знаю, что мне помогает. Очень тяжело. Наверное, какие-нибудь ежедневные привычные ритуалы - написание песен, студия, друзья, родные.

О переменах в творчестве

От "Ваньки-встаньки" до фита с Дантесом "донт тач", треков "любим і мовчим", "лямур", "гірко, але з медом", "же тем". Ваше творчество значительно изменилось. С чем связаны подобные перемены?

На это повлияло много факторов - поиск нового, взросления и, наверное, решение начать показывать людям другую свою часть. Не только ироническую и саркастическую, но и чувствительную, местами драматическую, эмоциональную - разную.

Я и до "Ваньки-Встаньки" писала преимущественно лирические песни о слезах, любви и расставании. Просто сложилось так, что большинство людей узнали обо мне именно благодаря песне "Ванька-Встанька".

Кроме трека "Тіп з Рейтарської", какими будут ваши следующие релизы? Чего ждать слушателям в ближайшее время?

Ооо, они будут очень разными. Мне хочется вызвать эмоции и удивлять людей. О любви, желании отпустить контроль, маминых сынишках, поиске удовольствия от жизни - обо всем, что накипело, если коротко.

Говорят о вашем общем фите из Shmiska. Какая получилась эта работа и чего ждать от вашего тандема?

Не знаю, почему появились слухи именно об общем фите, потому что пока мы только сняли со Shmiska выпуск "Пісня за годину". Творческая коллаборация в студии состоялась, но выйдет ли этот трек - не знаю ни я, ни Shmiska. Думаю, все зависит от реакции людей на фрагмент, который выйдет в пределах моего проекта, где мы пишем песню за ограниченное время.

Маша Кондратенко об изменениях в творчестве (фото: представители артистки)

О критике и самоиронии

Вы очень открыты в своем творчестве и соцсетях. Как самоирония помогает воспринимать критику и не выгорать?

Самоирония - один из сильнейших столбов, на которых держится моя менталка. Это классное качество, которое я ценю и люблю и в себе, и в других людях. Ибо какой смысл во всем, если ты не умеешь посмеяться над собой? Самоирония помогает мне спокойно, а иногда даже со смехом реагировать на критику и негатив.

Есть ли что-то очень личное, куда вы никогда и ни за что не пустите посторонних?

Наверное, мои личные переживания и комплексы. Это основное, потому что мне хочется разбираться с ними самой и не хотелось бы, чтобы кто-то мог меня ранить, зная мои слабые стороны. Еще - личная жизнь. Но, возможно, когда-нибудь я перейду этот внутренний предел и начну немного больше говорить о личном.

Вы активно продвигаете творчество в TikTok и Instagram, но там есть не только поклонники, но и хейтеры. Как реагируете на отрицательные отзывы в соцсетях?

Иногда злюсь, особенно когда пишут в комментариях: "Ооо, это та, что "Ванька-Встанька". И бесит меня только то, что люди настолько ленивы, что не могут послушать другое мое творчество, найти в нем что-то для себя, перестать мыслить стереотипно и навешивать на людей ярлыки. Но в целом на хейт я реагирую довольно легко.

Маша Кондратенко призналась, как относится к хейту (фото: представители артистки)

О людях рядом и поддержке

Часто бывает, что мужчина или бойфренд певицы является ее продюсером, а потом слышим громкие истории разводов и краха карьеры… Стоит ли вообще в жизни и профессии рассчитывать на кого-то, кроме себя?

У меня как у тревожного человека всегда должен быть план Б. Это прекрасно доверять партнеру, полагаться на кого-то и знать, что рядом есть человек, на которого можно рассчитывать. Потому что мы все на кого-то рассчитываем: в работе - на коллег, в жизни - на друзей, любимых и родных. Но в то же время для меня важно быть готовой и иметь возможность справиться со всеми проблемами.

Есть ли поддержка сейчас, сильное плечо рядом?

Да, к счастью, сейчас у меня есть эта поддержка и сильное плечо рядом.

Что сегодня делает Машу Кондратенко по-настоящему счастливой?

То, что я жива. То, что могу создавать, говорить с людьми через музыку, могу гулять по улице, пить кофе, жаловаться из-за жары или ныть о том, что лето быстро закончилось. В общем - то, что у меня есть возможность быть живой и чувствовать.