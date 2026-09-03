Анималистические принты, цвета и кожа. 10 модных трендов осени-2026

Что же будет актуально в этом году? Основной упор на фактурности и цветах. Мода продолжает движение на самовыражение и дофаминовые образы, только цвета меняются с нежно-пастельных на приглушенные и насыщенные. Также в тренде четкие линии, изящные силуэты и плотные материалы.

Осень уже здесь, а значит пора прятать летние платья, босоножки, шорты и купальники. Встретимся в следующем году, а сейчас пора формировать осенне-зимний гардероб, тем более что мировые и украинские бренды уже активно представляют новые коллекции.

Насыщенные цвета

Фиолетовый, оливковый, изумрудный, бургунд, синий – цветовая палитра этой осенью выходит далеко за рамки классических черного, серого и бежевого. Оттенки в основном приглушеные и насыщеные, пастель оставляем в летних воспоминаниях. Особенно стильно смотрится сочетание нескольких цветов в образе.

Анималистический принт

В этом сезоне он повсюду: верхняя одежда, юбки, блузки, рубашки, обувь и аксессуары. Можно сделать полностью анималистический лук или добавить акцент с помощью аксессуара. Сам принт может быть совершенно разный – от леопарда до зебры, выбирайте то, что вам больше всего по душе.

Высокий воротник

Самая актуальная модель верхней (и не только) одежды этого сезона. Воротник должен быть высокий, хорошо держать форму и полностью закрывать шею.

Кожа

Один из самых главных трендов и материалов сезона. Кожаные брюки, костюмы, пальто, юбки, рубашки. Особенно стильно выглядит образ total leather – кожаные брюки и пальто или кожаный костюм. Цвета можно миксовать или выбрать один.

Костюмы

Их будет много, поэтому стоит обратить внимание на этот тренд и присмотреть себе костюм на этот сезон. Они могут быть как с юбками разной длины, так и брючные, главное, чтобы ткань была фактурной, а силуэт четкий и элегантный.

Спортивные вещи в повседневных образах

Этот тренд не новый, но сейчас он становится все более актуальным. Комбинируйте классические брюки и жакеты со спортивными бомберами или лосинами и получите актуальный и интересный образ, который привлекает внимание.

Клетка

Это классика осенне-зимнего сезона, и этот год – не исключение. Не только рубашки, но и костюмы, аксессуары, верхняя одежда – клетчатый принт сделает ваш образ актуальным и стильным.

Баска

Да-да, она официально возвращается. Все больше дизайнеров выбирают выраженную талию и фактурный силуэт, делающий образ элегантным и сдержанным.

Бахрома

Хотя в этом сезоне преобладают классические и элегантные образы, но повеселиться с одеждой тоже хочется. Здесь на помощь придет бахрома, которая сразу придаст образу легкости и непринужденности.

Эстетика 90-х

Тренд на ностальгию продолжается и мы и дальше вдохновляемся предыдущими эпохами. Костюмы, твид, жакеты, юбки, классические образы и элегатность заполонила коллекции и подиумы.