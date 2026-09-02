"Это лютый кринж": Хливнюк готов отказаться от звания заслуженного артиста

Фронтмен группы "Бумбокс" и военнослужащий Андрей Хливнюк заявил, что готов отказаться от звания заслуженного артиста Украины.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Facebook-страницу исполнителя.

Что сказал Андрей Хливнюк

В соцсетях музыкант затронул тему государственных наград и почетных званий для украинских деятелей культуры.

По словам Хливнюка, Украине все равно придется решать вопрос о лишении знаков отличия представителей культуры.

Сам артист подчеркнул, что за собственное звание не держится.

"Лишать званий и наград "деятелей культуры" все равно придется. Вопрос только: за антиукраинскую или за проукраинскую позицию. Я не прочь избавиться от своего "заслуженного", в такой компании это яростный "кринж", - написал певец.

Андрей Хливнюк (фото: instagram.com/andriihorolski)

Конкретных артистов в своем сообщении фронтмен "Бумбокса" не назвал.

В то же время, его заявление прозвучало на фоне дискуссии относительно государственных званий, в частности вокруг Потапа.

Когда Хливнюк получил звание

Звание заслуженного артиста Украины Андрею Хливнюку присвоили совсем недавно - 15 июля 2026 года.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский в День Украинской Государственности.

В Офисе президента тогда напомнили, что после начала полномасштабного вторжения Хливнюк вступил в территориальную оборону Киева.

Музыкант получил ранение в результате минометных обстрелов, после чего вернулся в службу.

Андрей Хливнюк (фото: instagram.com/andriihorolski)