"Це лютий крінж": Хливнюк готовий відмовитися від звання заслуженого артиста
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Зірки

"Це лютий крінж": Хливнюк готовий відмовитися від звання заслуженого артиста

Лідер гурту "Бумбокс" різко висловився про державні звання для діячів культури

Автор: Іванна Пашкевич
Фото: Андрій Хливнюк (фото: instagram.com/andriihorolski)
Дата: 02 вересня 2026

Фронтмен гурту "Бумбокс" та військовослужбовець Андрій Хливнюк заявив, що готовий відмовитися від звання заслуженого артиста України.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Facebook-сторінку виконавця.

Що сказав Андрій Хливнюк

У соцмережах музикант порушив тему державних нагород і почесних звань для українських діячів культури.

За словами Хливнюка, Україні все одно доведеться вирішувати питання щодо позбавлення відзнак окремих представників культури.

Сам артист при цьому наголосив, що за власне звання не тримається.

"Позбавляти звань і нагород "діячів культури" все одно доведеться. Питання тільки: за антиукраїнську або за проукраїнську позицію. Я не проти позбутися свого "заслуженого", в такій компанії це лютий "кринж", - написав співак.

&quot;Це лютий крінж&quot;: Хливнюк готовий відмовитися від звання заслуженого артистаАндрій Хливнюк (фото: instagram.com/andriihorolski)

Конкретних артистів у своєму дописі фронтмен "Бумбоксу" не назвав.

Водночас його заява пролунала на тлі дискусії щодо державних звань, зокрема навколо Потапа.

Коли Хливнюк отримав звання

Звання заслуженого артиста України Андрію Хливнюку присвоїли зовсім нещодавно - 15 липня 2026 року.

Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський у День Української Державності.

В Офісі президента тоді нагадали, що після початку повномасштабного вторгнення Хливнюк вступив до територіальної оборони Києва.

Музикант зазнав поранення внаслідок мінометного обстрілу, після чого повернувся до служби.

&quot;Це лютий крінж&quot;: Хливнюк готовий відмовитися від звання заслуженого артистаАндрій Хливнюк (фото: instagram.com/andriihorolski)

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