Новые костюмы хора Веревки вызвали скандал в сети: что не понравилось украинцам

Одни похвалили лаконичность и современный традиционный наряд, другие же раскритиковали костюмы за несоответствие канонам народного строя
Национальный заслуженный академический народный хор имени Григория Веревки представил обновленный сценический образ. Новые костюмы заметно отличаются от привычных нарядов коллектива и стали поводом для активного обсуждения в соцсетях.
Wave RBC.UA сообщает, что видео с обновленным образом хор выложил в Instagram.
Для обновления сценического стиля хор сотрудничал с украинским брендом вышитой одежды SVARGA. В коллективе объяснили, что во время работы над костюмами обратились к традиционным орнаментам и техникам вышивки из разных регионов Украины.
Женские платья и мужские рубашки выполнены в технике "белым по белому", связываемой с решетиловской вышивкой Полтавщины. При этом в оформлении костюмов использовали мотивы из разных частей Украины: на женских платьях - орнамент из Буковины, на мужских рубашках - интерпретацию вышивки из села Нетреба в Ровенской области, а на фартуках - переосмысленный покутский орнамент, в частности мотивы из Городенки и Залещиков.
Женский образ состоит из длинных молочных платьев-рубашек с объемными рукавами и деликатной белой вышивкой. Их дополняют красные фартуки, многорядные бусы и широкие красные ленты на голове. Мужчины вышли на сцену в белых вышитых рубашках и темных брюках.
Новые костюмы вызвали неоднозначную реакцию сети. Часть пользователей Threads подвергли жесткой критике работу дизайнеров, обвинив их в незнании украинских традиций и неправильном сочетании элементов народного наряда.
В частности, комментаторы обратили внимание на отсутствие поясов, особенности кроя фартуков, отличие от традиционного строя и сочетание костюмов с современной обувью.
"Почему Национальный хор не может показать красоту конкретной Волыни, конкретной Слобожанщины, Полесья, Покутья или Буковины - с их пропорциями, кроем, материалами, цветами и орнаментальной системой?" - написал Остиан Богомаз.
Написал Остиан Богомаз (скриншот)
Не всем пришелся по душе и мужской образ. Один из комментаторов сравнил его со школьной формой.
Комментарии пользователей в Threads (скриншот)
В то же время многие пользователи стали в защиту обновленного стиля хора. Они положительно оценили отказ от привычных сценических клише и более сдержанный дизайн костюмов.
Комментарии пользователей в Threads (скриншот)