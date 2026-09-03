Новые костюмы хора Веревки вызвали скандал в сети: что не понравилось украинцам

Национальный заслуженный академический народный хор имени Григория Веревки представил обновленный сценический образ. Новые костюмы заметно отличаются от привычных нарядов коллектива и стали поводом для активного обсуждения в соцсетях.

Wave RBC.UA сообщает, что видео с обновленным образом хор выложил в Instagram .

Что означает новый образ хора

Для обновления сценического стиля хор сотрудничал с украинским брендом вышитой одежды SVARGA. В коллективе объяснили, что во время работы над костюмами обратились к традиционным орнаментам и техникам вышивки из разных регионов Украины.

Женские платья и мужские рубашки выполнены в технике "белым по белому", связываемой с решетиловской вышивкой Полтавщины. При этом в оформлении костюмов использовали мотивы из разных частей Украины: на женских платьях - орнамент из Буковины, на мужских рубашках - интерпретацию вышивки из села Нетреба в Ровенской области, а на фартуках - переосмысленный покутский орнамент, в частности мотивы из Городенки и Залещиков.

Женский образ состоит из длинных молочных платьев-рубашек с объемными рукавами и деликатной белой вышивкой. Их дополняют красные фартуки, многорядные бусы и широкие красные ленты на голове. Мужчины вышли на сцену в белых вышитых рубашках и темных брюках.

Что вызвало отрицательную волну в сети

Новые костюмы вызвали неоднозначную реакцию сети. Часть пользователей Threads подвергли жесткой критике работу дизайнеров, обвинив их в незнании украинских традиций и неправильном сочетании элементов народного наряда.

В частности, комментаторы обратили внимание на отсутствие поясов, особенности кроя фартуков, отличие от традиционного строя и сочетание костюмов с современной обувью.

"Почему Национальный хор не может показать красоту конкретной Волыни, конкретной Слобожанщины, Полесья, Покутья или Буковины - с их пропорциями, кроем, материалами, цветами и орнаментальной системой?" - написал Остиан Богомаз.

Написал Остиан Богомаз (скриншот)

Не всем пришелся по душе и мужской образ. Один из комментаторов сравнил его со школьной формой.

Комментарии пользователей в Threads (скриншот)

В то же время многие пользователи стали в защиту обновленного стиля хора. Они положительно оценили отказ от привычных сценических клише и более сдержанный дизайн костюмов.

Комментарии пользователей в Threads (скриншот)