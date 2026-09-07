Анджеліна Джолі із сином Ноксом побувала у боксерському клубі у Харкові

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі разом із сином Ноксом відвідала Харків. Знаменитість побувала у місцевому спортивному клубі Spadkoyemets, де її син потренувався з українськими військовими.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram клубу.

Що відомо про візит Джолі до боксерського клубу

За словами представників Spadkoyemets, приїзд акторки став для них несподіванкою. Звичайне тренування перетворилося на зустріч зі світовою кінозіркою.

Поки Джолі спілкувалася з представниками клубу та цікавилася історією його створення, її син Нокс долучився до тренування з тайського боксу. Разом із ним займалися українські захисники.

У клубі поділилися фотографією Анджеліни Джолі та подякували акторці за увагу до їхньої роботи.

Там зазначили, що особливо цінують її людяність та щиру зацікавленість історією спортивного закладу.

"Ми дуже вдячні та щасливі, що ви обрали саме наш зал! Хочемо подякувати за людяність та справжню цікавість до нашого залу, інтерес до історії його виникнення. Були раді спілкуванню та чекаємо вас в гості знову", - поділилися в клубі.

Джолі з сином Ноксом (фото: instagram.com/spadkoyemets.kh)

Джолі вже помічали в інших містах України

Візит до Харкова став частиною нинішньої поїздки Анджеліни Джолі Україною. Протягом останніх днів акторку помічали в різних містах, зокрема у Полтаві, Тернополі, Кременчуці та Львові.

Це вже третій приїзд Джолі до України після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Вперше акторка приїхала до нашої країни у квітні 2022 року. Тоді вона здійснила приватну гуманітарну поїздку до Львова, де зустрічалася з волонтерами, українцями, які були змушені залишити свої домівки через війну, а також дітьми, які постраждали внаслідок російського удару по залізничному вокзалу в Краматорську.

У листопаді 2025 року Джолі вдруге відвідала Україну. Тоді вона побувала у Херсоні та Миколаєві, де відвідала медичні установи й підземні школи, а також зустрілася з родинами, медиками та волонтерами.

Анджеліна Джолі є послом доброї волі ЮНІСЕФ і від початку повномасштабної війни неодноразово висловлювала підтримку українцям.