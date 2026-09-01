"Дуже красива". Анджеліну Джолі неочікувано помітили у Полтаві
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Зірки

"Дуже красива". Анджеліну Джолі неочікувано помітили у Полтаві

Акторку побачили під час сніданку в одному із місцевих готелів

Автор: Сюзанна Аль Маріді
Фото: Анджеліна Джолі (фото: Getty Images)
Дата: 01 вересня 2026

Голлівудська акторка та посол доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі продовжує перебувати в Україні. Цього разу знаменитість помітили у Полтаві, де вона завітала до одного з місцевих закладів.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на відео очевидиці Яни Нікітченко в Instagram.

Як Джолі помітили в Полтаві

Про неочікувану зустріч блогерка повідомила 1 вересня. Вона випадково побачила акторку в ресторані готелю та встигла зняти її на відео.

"Зустріти Анджеліну Джолі в Полтаві - це взагалі якийсь сюжет, який я сама б не придумала. Фотографуватися з нею було не можна, тому я просто сиділа навпроти й милувалася. Ну дуже вона красива", - поділилася враженнями очевидиця.

За словами блогерки, вона все ж не втрималася і зафіксувала унікальний момент на камеру.

"Я, звісно, намагалася, але руки самі потягнулися до телефону. Тому тисячу разів вибачаюся, але я таки трошки її зняла. Ну а як тут втриматися?!" - додала вона.

Судячи з відмітки в дописі з відео, снідала Анджеліна в Premier Hotel Palazzo.

До речі, зірка була не одна. Її супроводжували представники міжнародного благодійного фонду.

Джолі в Полтаві (скриншоти)

Джолі втретє приїхала в Україну

Поява Анджеліни в Полтаві стала черговим епізодом її неанонсованої подорожі Україною.

Нагадаємо, упродовж останніх днів Джолі вже помічали в кількох містах, зокрема повідомлялося про її перебування у Тернополі, Кременчуці, Харкові та Львові.

Це вже третій приїзд акторки до України від початку повномасштабного вторгнення Росії. У квітні 2022 року вона здійснила приватну гуманітарну поїздку до Львова, де поспілкувалася з українцями, які були змушені залишити свої домівки через війну.

Під час того візиту знаменитість також зустрілася з волонтерами та дітьми, які постраждали через російський ракетний удар по залізничному вокзалу в Краматорську.

Наступного разу Джолі побувала в Україні у листопаді 2025 року. Тоді вона відвідала Херсон і Миколаїв, побувала у підземних школах та медичних установах. Акторка також зустрілася з місцевими родинами, медиками та волонтерами.

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