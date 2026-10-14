"Середньовічний забобон": Падалко заступилася за Федишин після втрати дитини

Телеведуча Марічка Падалко підтримала співачку Ірину Федишин після втрати дитини та засудила коментарі, у яких артистці дорікають за публічне висвітлення вагітності.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на допис зірки 1+1 в Instagram .

Що обурило Марічку Падалко

Журналістка звернула увагу на реакцію частини користувачів соцмереж після повідомлення про втрату дитини в родині Федишин.

Зокрема, вона навела коментарі "Щастя любить тишу" та "Навіщо було показувати вагітність?".

Падалко наголосила, що подібні слова на адресу жінки, яка переживає втрату, є звинуваченням.

"Коли ви пишете такі коментарі жінці, яка втратила дитину, це ви фактично її звинувачуєте, мовляв, "ти сама винна", - написала телеведуча.

Ірина Федишин (фото: instagram.com/marichkapadalko)

Вона назвала таку реакцію середньовічним забобоном. На її думку, уявлення про те, що вагітність потрібно приховувати, перетворює горе на покарання за радість.

Падалко також розкритикувала спроби обґрунтовувати такі переконання досвідом попередніх поколінь.

"Я вважаю, що жінка має право радіти вагітності і ділитися своїм щастям", - наголосила журналістка.

Телеведуча поділилася власним досвідом

Падалко пригадала, що й сама стикалася з подібними забобонами, коли готувалася до народження дітей.

Тоді її засуджували за те, що вона заздалегідь купувала дитячі речі.

"Я народила своїх дітей до появи соцмереж, але і тоді стикалася із осудом, що я купувала дитячі речі наперед", - розповіла вона.

За словами телеведучої, у відповідь вона запитувала таких людей, чи готують вони чоловікові подарунок на день народження заздалегідь, чи чекають на сам день свята, щоб зробити покупку.

Журналістка зазначила, що людям хочеться вірити у можливість убезпечити себе від трагедії, дотримуючись певних правил.

Марічка Падалко (фото: instagram.com/marichkapadalko)

Однак вона не погоджується з таким поясненням того, що сталося з Федишин.

"Нам хочеться вірити, якщо поводитися «правильно», нічого страшного не станеться. Але це не так. Трагедії стаються не через фото в соцмережах. Вони стаються і без них…", - написала Падалко.

Наприкінці допису телеведуча висловила співчуття Ірині та її родині й побажала їм сил пережити втрату.

Що відомо про трагедію в родині Ірини Федишин

13 жовтня чоловік і продюсер співачки Віталій Човник повідомив, що подружжя втратило доньку. Він також розповів про важкий стан дружини.

"Ірина жива, але переживає важкий стан, ми ледь не втратили і її", - написав Човник.

Він попросив молитися за дитину, а також за здоров’я та відновлення Ірини.

До слова, співачка втратила дитину на 35-му тижні вагітності. Причин трагедії родина у своєму повідомленні не уточнила.

Про третю вагітність Федишин оголосила 19 серпня. Наприкінці вересня подружжя повідомило, що чекає на дівчинку. Співачка та її чоловік виховують двох синів.