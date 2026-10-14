"Средневековое суеверие": Падалко вступилась за Федишин после потери ребенка

Телеведущая Маричка Падалко поддержала певицу Ирину Федишин после потери ребенка и осудила комментарии, в которых артистку упрекают за публичное освещение беременности.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на сообщение звезды 1+1 в Instagram .

Что возмутило Маричку Падалко

Журналистка обратила внимание на реакцию части пользователей соцсетей после сообщения о потере ребенка в семье Федишин.

В частности, она привела комментарии "Счастье любит тишину" и "Зачем было показывать беременность?"

Падалко подчеркнула, что подобные слова в адрес женщины, переживающей потерю, являются обвинением.

"Когда вы пишете такие комментарии женщине, потерявшей ребенка, это вы фактически его обвиняете, мол, "ты сама виновата", - написала телеведущая.

Ирина Федишин (фото: instagram.com/marichkapadalko)

Она назвала такую реакцию средневековым предрассудком. По ее мнению, представление о том, что беременность нужно скрывать, превращает горе в наказание за радость.

Падалко также раскритиковала попытки обосновывать такие убеждения опытом предыдущих поколений.

"Я считаю, что женщина имеет право радоваться беременности и делиться своим счастьем", - подчеркнула журналистка.

Телеведущая поделилась собственным опытом

Падалко вспомнила, что и сама сталкивалась с подобными предрассудками, когда готовилась к рождению детей.

Тогда ее осуждали за то, что заранее покупала детские вещи.

"Я родила своих детей до появления соцсетей, но и тогда сталкивалась с осуждением, что я покупала детские вещи заранее", – рассказала она.

По словам телеведущей, в ответ она спрашивала таких людей, готовят ли они мужчине подарок на день рождения заранее, ожидают ли самого дня праздника, чтобы сделать покупку.

Журналистка отметила, что людям хочется верить в возможность обезопасить себя от трагедии, соблюдая определенные правила.

Маричка Падалко (фото: instagram.com/marichkapadalko)

Однако она не согласна с таким объяснением того, что произошло с Федишиным.

"Нам хочется верить, если вести себя «правильно», ничего страшного не произойдет. Но это не так. Трагедии происходят не из-за фото в соцсетях. Они происходят и без них…", - написала Падалко.

В конце сообщения телеведущая выразила соболезнования Ирине и ее семье и пожелала им сил пережить потерю.

Что известно о трагедии в семье Ирины Федишин

13 октября муж и продюсер певицы Виталий Челник сообщил, что супруги потеряли дочь. Он также рассказал о тяжелом состоянии жены.

"Ирина жива, но переживает тяжелое состояние, мы чуть не потеряли и ее", - написал Челнок.

Он попросил молиться за ребенка, а также за здоровье и восстановление Ирины.

К слову, певица потеряла ребенка на 35-й неделе беременности. Причины трагедии семья в своем сообщении не уточнила.

О третьей беременности Федишин объявила 19 августа. В конце сентября супруги сообщили, что ждут девочку. Певица и ее муж воспитывают двух сыновей.