Ірина Федишин втратила доньку і переживає важкий стан: чоловік співачки зробив заяву

Українська співачка Ірина Федишин, яка чекала на третю дитину, переживає важку втрату. Її чоловік Віталій Човник повідомив, що вони втратили маленьку доньку, а сама артистка перебуває у важкому стані.

Як передає Wave RBC.UA, про трагедію чоловік Ірини розповів в Instagram .

Чоловік Ірини Федишин повідомив про втрату доньки

За його словами, родина переживає одні з найважчих днів. Ірина жива, але перебуває у важкому стані.

"Ми втратили нашу маленьку донечку… Моє серце розбите на шматки, найстрашніші дні у моєму житті. Болить страшенно. Ірина жива, але переживає важкий стан, ми ледь не втратили і її", - написав він.

Він також звернувся до підписників із проханням молитися за душу маленької донечки та здоров'я і відновлення дружини.

Ірина Федишин втратила доньку (скриншот)

Як Ірина Федишин оголосила про третю вагітність

Про те, що вони чекають на третю дитину, артистка повідомила у серпні 2026 року.

Вона опублікувала зворушливе відео, на якому постала у білій сукні з букетом квітів. Згодом вона повернулася боком до камери, продемонструвавши округлий животик.

"Час відкрити наш секрет. Скоро наша сім'я стане більшою. Не віриться, що я проживаю такі особливі й щасливі моменти вже втретє у своєму житті", - написала тоді вона.



У вересні Федишин поділилася кадрами з гендер-паті, на якому разом із чоловіком і синами дізналася стать майбутньої дитини.

На відео родина позувала біля білих куль із написом "Boy or Girl". Після появи рожевого диму стало відомо, що у них буде дівчинка.

"Це Боже благословення. Щасливі безмежно і дякуємо Богові за цей дарунок", - зізналася тоді вона.



Співачка не приховувала, що вони з чоловіком мріють про донечку. Подружжя вже виховує двох синів - Юрія та Олега.