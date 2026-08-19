Ірина Федишин втретє стане мамою: співачка показала округлий животик

Українська співачка Ірина Федишин повідомила про поповнення у родині. 39-річна артистка вагітна третьою дитиною та вже показала помітно округлий животик.

Про радісну новину пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram Ірини Федишин.

Як Федишин повідомила про вагітність

Артистка опублікувала зворушливе відео, в якому спочатку постала перед камерою у білій мереживній сукні з букетом квітів.

Згодом Федишин повернулася боком і продемонструвала округлий животик, таким чином офіційно підтвердивши, що вони з чоловіком Віталієм Човником чекають на третю дитину.

"Час відкрити наш секрет. Скоро наша сім'я стане більшою. Не віриться, що я проживаю такі особливі й щасливі моменти вже втретє у своєму житті", - написала співачка.

Новина одразу викликала хвилю привітань. До них долучилися, зокрема, телеведуча Соломія Вітвіцька та журналістка Аліна Доротюк.

Артистка раніше говорила про третю дитину

Ірина та її чоловік і продюсер Віталій Човник уже виховують двох синів - Юрія та Олега.

Цікаво, що ще у квітні 2026 року співачка говорила про можливе поповнення в родині. Тоді вона розповідала, що чоловік особливо мріє про доньку.

"Він дуже хоче донечку. Що ж, поживемо - побачимо", - інтригувала тоді артистка.

Тепер Федишин офіційно підтвердила третю вагітність. Стать майбутньої дитини подружжя наразі не розкриває.