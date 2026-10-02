Zara та Джон Гальяно представили першу колекцію: сукня коштує понад 700 євро

Після кількох місяців очікування дебютний проєкт Джона Гальяно та Zara нарешті надійшов у продаж. Колекція Re Vol.1 стартувала у продаж 1 жовтня й одразу привернула увагу не лише дизайном, а й цінами.

Wave RBC.UA повідомляє, що вартість речей починається від €29,99 за найпростіші позиції, тоді як найдорожчі сукні з тюлю, шовку та мережива коштують до €719.

Особливість та ціни

Саме цінник став одним із найбільш обговорюваних моментів колаборації: частина прихильників дизайнера зазначила, що за таку суму радше шукатиме його архівні речі на ресейлі.

Як пише Еlle, собливість Re Vol.1 полягає і в підході Гальяно. Дизайнер не створював колекцію з нуля, а переробив речі з попередніх колекцій Zara, які залишилися на складах. Пальта, сукні та сорочки він буквально розбирав на частини, змінював їхні пропорції і комбінував.

Колекція Zara (фото: скриншот)

Колекція Джона Гальяно та Zara (фото: скриншот)

Наприклад, довге вовняне пальто отримало змінений крій: передню частину вкоротили, кишені перемістили, а лацкани зробили довшими.

Колекція Джона Гальяно та Zara (фото: скриншот)

Мереживну сукню-комбінацію перетворили на більш театральну конструкцію з жабо.

У результаті звичні речі отримали характерні для Гальяно театральні силуети. Візуально колекція відсилає до ранніх робіт дизайнера, зокрема його випускної колекції 1984 року, а також до естетики Maison Margiela.

Колекція Zara (фото: скриншот)

Колекція Zara (фото: скриншот)

Втім, попри гучне очікування, запуск виявився не таким масштабним, як могли припускати шанувальники. Колекція доступна онлайн лише в окремих країнах - зокрема у Великій Британії, Іспанії, Франції, Італії, Японії та США.

Колекція Джона Гальяно та Zara (фото: скриншот)

Колекція Zara (фото: скриншот)

Колекція Zara (фото: скриншот)

У Парижі речі представлені в спеціальній інсталяції на Rue des Archives, потрапити до якої можна за попереднім записом.

Re Vol.1 стала першою частиною дворічного творчого партнерства Джона Гальяно та Zara.

До створення рекламної кампанії долучилися й українці

Над саундтреком до Re(form) Vol.1 працювали українські музиканти Нікіта Рева та Юрій Водолажський, відомі як Wavewalkrs. Вони співпрацювали із Zara та Maison Margiela, а також працювали над проєктами для Madonna, Prada, BMW та інших міжнародних брендів.

Українська присутність була і в кастингу кампанії: серед фахівців, залучених до роботи - українка Євагрія Сергєєва.