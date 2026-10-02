Zara та Джон Гальяно представили першу колекцію: сукня коштує понад 700 євро

Довгоочікувана колаборація Джона Гальяно та Zara нарешті вийшла у продаж
Після кількох місяців очікування дебютний проєкт Джона Гальяно та Zara нарешті надійшов у продаж. Колекція Re Vol.1 стартувала у продаж 1 жовтня й одразу привернула увагу не лише дизайном, а й цінами.
Wave RBC.UA повідомляє, що вартість речей починається від €29,99 за найпростіші позиції, тоді як найдорожчі сукні з тюлю, шовку та мережива коштують до €719.
Саме цінник став одним із найбільш обговорюваних моментів колаборації: частина прихильників дизайнера зазначила, що за таку суму радше шукатиме його архівні речі на ресейлі.
Як пише Еlle, собливість Re Vol.1 полягає і в підході Гальяно. Дизайнер не створював колекцію з нуля, а переробив речі з попередніх колекцій Zara, які залишилися на складах. Пальта, сукні та сорочки він буквально розбирав на частини, змінював їхні пропорції і комбінував.
Наприклад, довге вовняне пальто отримало змінений крій: передню частину вкоротили, кишені перемістили, а лацкани зробили довшими.
Мереживну сукню-комбінацію перетворили на більш театральну конструкцію з жабо.
У результаті звичні речі отримали характерні для Гальяно театральні силуети. Візуально колекція відсилає до ранніх робіт дизайнера, зокрема його випускної колекції 1984 року, а також до естетики Maison Margiela.
Втім, попри гучне очікування, запуск виявився не таким масштабним, як могли припускати шанувальники. Колекція доступна онлайн лише в окремих країнах - зокрема у Великій Британії, Іспанії, Франції, Італії, Японії та США.
У Парижі речі представлені в спеціальній інсталяції на Rue des Archives, потрапити до якої можна за попереднім записом.
Re Vol.1 стала першою частиною дворічного творчого партнерства Джона Гальяно та Zara.
Над саундтреком до Re(form) Vol.1 працювали українські музиканти Нікіта Рева та Юрій Водолажський, відомі як Wavewalkrs. Вони співпрацювали із Zara та Maison Margiela, а також працювали над проєктами для Madonna, Prada, BMW та інших міжнародних брендів.
Українська присутність була і в кастингу кампанії: серед фахівців, залучених до роботи - українка Євагрія Сергєєва.