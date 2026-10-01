Тіна Кароль зізналася, чому не ходить на концерти колег: "Мені складно"
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Зірки

Тіна Кароль зізналася, чому не ходить на концерти колег: "Мені складно"

Співачка зізналась, що через професійні звички їй складно розслабитися в кіно та на концертах інших артистів

Автор: Тетяна Самарук
Фото: Тіна Кароль (фото: пресслужба співачки)
Дата: 01 жовтня 2026

Українська співачка Тіна Кароль розповіла, як зазвичай відпочиває після насичених робочих буднів. Виявилося, що артистка надає перевагу тиші, усамітненню та спокійній атмосфері, а від деяких популярних видів дозвілля свідомо відмовляється.

Як повідомляє Wave RBC.UA, у коментарі ведучому Сашку Гетьману співачка зізналася, що найкраще почувається в тихому просторі з мінімальною кількістю людей.

Чому Тіна Кароль не любить кінотеатри

За її словами, яскраве світло також приносить дискомфорт, тому вдома вона цінує напівтемряву та спокій.

"Тиша, напівтемрява, бо у мене постійно болять очі від світла, і спокій. Мінімум людей і шурхоту", - розповіла Кароль.

Похід у кіно для артистки теж не завжди асоціюється з відпочинком. Під час перегляду фільмів вона мимоволі звертає увагу на деталі зйомки та помилки, які можуть залишатися непомітними для пересічного глядача.

"Мені дуже складно деколи в кінотеатрі дивитися фільм, тому що я бачу кіноляпи. І потім я: "Та ну, і оце за ці гроші дивитися?" Мені складно", - пояснила співачка.

Не надто комфортно Кароль почувається і на концертах інших виконавців. Через багаторічний сценічний досвід вона гостро реагує на вокальне виконання та може помітити фальшиві ноти.

"Мені складно ходити на концерти. Слухати складно. Якщо хтось фальшивить, я взагалі не можу це слухати. Це в мене профдеформація", - зазначила артистка.

Тож замість гучних заходів і великих скупчень людей Кароль обирає спокійний відпочинок удома, де може відновитися після роботи.

Реакція мережі

У коментарях деякі користувачі позитивно сприйняли відвертість артистки. Тоді як інші звернули увагу на русизм у її висловлюванні.

Користувачі відреагували так:

  • "Ти не дивись за "деньги", почни дивитись за гроші і картина стане зовсім іншою"
  • "Повірте ми теж бачимо кіно ляпи і чуємо фальшивку"
  • "Теж складно тебе слухати, теж бачимо твої ляпи"
  • "Ти себе згадай, як ти напочатку співала"
  • "Тебе теж важко слухати"
  • "Багато русизмів в Тіни"
  • "Уявляю як філологу зараз слухати це"
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