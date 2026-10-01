Тина Кароль призналась, почему не ходит на концерты коллег: "Мне сложно"

Украинская певица Тина Кароль рассказала, как обычно отдыхает после насыщенных рабочих будней. Оказалось, что артистка предпочитает тишину, уединение и спокойную атмосферу, а от некоторых популярных видов досуга сознательно отказывается.

Как сообщает Wave RBC.UA, в комментарии ведущему Саше Гетману певица призналась, что лучше всего чувствует себя в тихом пространстве с минимальным количеством людей.

Почему Тина Кароль не любит кинотеатры

По ее словам, яркий свет также приносит дискомфорт, поэтому дома она ценит полумрак и покой.

"Тишина, полумрак, потому что у меня постоянно болят глаза от света, и покой. Минимум людей и шорох", - рассказала Кароль.

Поход в кино для артистки тоже не всегда ассоциируется с отдыхом. При просмотре фильмов она невольно обращает внимание на детали съемки и ошибки, которые могут оставаться незаметными для обычного зрителя.

"Мне очень сложно порой в кинотеатре смотреть фильм, потому что я вижу киноляпы. И потом я: "Да ну, и вот за эти деньги смотреть?" Мне сложно", - объяснила певица.

Не слишком комфортно Кароль чувствует себя и на концертах других исполнителей. Из-за многолетнего сценического опыта она остро реагирует на вокальное исполнение и может заметить фальшивые ноты.

"Мне сложно ходить на концерты. Слушать сложно. Если кто-то фальшивит, я вообще не могу это слушать. Это у меня профдеформация", - отметила артистка.

Так что вместо громких мер и больших скоплений людей Кароль выбирает спокойный отдых дома, где может восстановиться после работы.

Реакция сети

В комментариях некоторые пользователи положительно восприняли откровенность артистки. В то время как другие обратили внимание на русизм в ее выражении.

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