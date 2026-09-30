Какой будет новая коллекция Zara от Джона Гальяно: новые подробности и фото

Джон Гальяно и Zara показали первые результаты своего сотрудничества. Кутюрье не создавал вещи с нуля, а взял уже готовые модели бренда и буквально перекроил их, превратив в сложные образы в характерном для него стиле.

Подробнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Vogue .

Как Гальяно переделал вещи Zara

Коллекция получила название Re{form}Zara Authored by the Couturier John Galliano. Ее концепция заключается в переосмыслении уже имеющейся одежды бренда.

Среди них были длинное шерстяное пальто, платье-комбинация и хлопковая рубашка. Гальяно и его команда по-новому формировали эти вещи, меняя их крой и детали.

"Эта коллекция знаменует начало диалога кутюрье с архивами бренда. Эта гендерно-нейтральная линейка базируется на архетипных моделях одежды и аксессуаров, переработанных с использованием техник, присущих высокой моде и воспроизведенных из новых материалов", - описал сотрудничество бренд в Instagram.



К примеру, пальто укоротили спереди, карманы сместили назад, удлинили лацканы, а нижнюю часть вытащили вдоль ног. Рубашку Zara увеличили в размере и с помощью имитирующего кожу принта превратили в жакет.

Кроме того, в коллекции есть платья косого кроя насыщенных оттенков, прозрачные слои тюля, а также исторические мотивы, просматриваемые в шляпках с лентами, галстуках и двоуголках.

Вернулся дизайнер и к теме les Incroyables, ставшей триумфальным началом его карьеры в мире моды в 1984 году. Эстетика этой молодежной субобкультуры вновь проявилась в его работе - мужские образы получили укороченные фраки и высокие воротники, а женские - приталенные драпированные платья.



Что известно о сотрудничестве Гальяно и Zara

Сотрудничество с испанским брендом стало для дизайнера первым крупным проектом после его ухода из Maison Margiela в 2024 году.

По словам Гальяно, работа над проектом началась в условиях секретности еще в январе. Он назвал это сотрудничество началом третьего акта своей карьеры.

Контракт рассчитан на два года и предусматривает создание четырех коллекций. Стоимость вещей стартует от 30 евро, а их продажа по всему миру должна начаться с 1 октября.