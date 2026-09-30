Золотой финал десятилетия: показ Saint Laurent вызвал слухи об уходе Энтони Ваккарелло

Вечером 29 сентября в Париже состоялся показ женской коллекции Saint Laurent сезона весна-лето 2027. Шоу совпало с десятой годовщиной первой коллекции Энтони Ваккарелло в должности креативного директора модного дома и усилило слухи о его возможном уходе.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на официальный аккаунт Saint Laurent в Instagram .

Золото под Эйфелевой башней

Показ состоялся под открытым небом у фонтанов Трокадеро. Над подиумом разместили большую золотую люстру, а фоном для моделей стала Эйфелева башня, также сияющая золотым светом.

Само золото стало основным мотивом коллекции. На подиуме появились блестящие платья, жаккардовые юбки, жакеты с острыми воротниками, костюмы и длинные тренчи.

Финальную часть шоу Ваккарелло построил на контрасте: золотые образы сменили черные вечерние платья с объемными рукавами и длинными шлейфами.

Завершился показ выступлением Шарлотты Генсбур, вышедшей в классическом черном костюме Saint Laurent.

Среди гостей шоу были Рози из BLACKPINK, Рози Гантингтон-Уайтли, Эдди Редмейн, Рами Малек, Кейт Мосс, Донателла Версаче и другие звезды.

Почему заговорили об уходе Ваккарелло

После финального поклона дизайнер подошел к сидевшему в первом ряду мальчику и передал ему связь ключей.

Fashion-зрители восприняли этот жест как символическую передачу "ключей от дома" и возможный намек на завершение десятилетней эпохи Ваккарелло.

В соцсетях ребенка называют сыном дизайнера, однако авторитетные западные издания этого не подтвердили.

The Cut описывает его только как мальчика из первого ряда.

Слухи о предстоящем уходе Энтони Ваккарелло появились еще до показа. Впрочем, ни Saint Laurent, ни материнская компания Kering пока не сделали официального заявления. Сам дизайнер тоже публично не комментировал свое будущее в модном доме.

Десять лет в Saint Laurent

Энтони Ваккарелло возглавил Saint Laurent в 2016 году, сменив Эди Слимана. За десять лет он сформировал узнаваемую эстетику бренда, построенную на остром тейлоринге, прозрачных тканях, коже, глубоких декольте и кинематографических показах у Эйфелевой башни.

При его руководстве Saint Laurent вышел за пределы моды и основал собственное кинопроизводственное подразделение Saint Laurent Productions.

Если слухи подтвердятся, золотая коллекция весна-лето 2027 года станет последним женским шоу Ваккарелло для Saint Laurent.