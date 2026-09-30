Золотий фінал десятиліття: показ Saint Laurent спричинив чутки про відхід Ентоні Ваккарелло

Увечері 29 вересня в Парижі відбувся показ жіночої колекції Saint Laurent сезону весна-літо 2027. Шоу збіглося з десятою річницею першої колекції Ентоні Ваккарелло на посаді креативного директора модного дому та посилило чутки про його можливий відхід.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на офіційний акаунт Saint Laurent в Instagram .

Золото під Ейфелевою вежею

Показ відбувся просто неба біля фонтанів Трокадеро. Над подіумом розмістили велику золоту люстру, а тлом для моделей стала Ейфелева вежа, яка також сяяла золотим світлом.

Саме золото стало головним мотивом колекції. На подіумі з’явилися блискучі сукні, жакардові спідниці, жакети з гострими комірами, костюми та довгі тренчі.

Фінальну частину шоу Ваккарелло побудував на контрасті: золоті образи змінили чорні вечірні сукні з об’ємними рукавами й довгими шлейфами.

Завершився показ виступом Шарлотти Генсбур, яка вийшла у класичному чорному костюмі Saint Laurent.

Серед гостей шоу були Розі з BLACKPINK, Розі Гантінгтон-Вайтлі, Едді Редмейн, Рамі Малек, Кейт Мосс, Донателла Версаче та інші зірки.

Чому заговорили про відхід Ваккарелло

Після фінального поклону дизайнер підійшов до хлопчика, який сидів у першому ряду, та передав йому зв’язку ключів.

Fashion-оглядачі сприйняли цей жест як символічну передачу "ключів від дому" та можливий натяк на завершення десятирічної епохи Ваккарелло.

У соцмережах дитину називають сином дизайнера, однак авторитетні західні видання цього не підтвердили.

The Cut описує його лише як хлопчика з першого ряду.

Чутки про майбутній відхід Ентоні Ваккарелло з’явилися ще до показу. Втім, ані Saint Laurent, ані материнська компанія Kering поки не зробили офіційної заяви. Сам дизайнер також публічно не коментував своє майбутнє в модному домі.

Десять років у Saint Laurent

Ентоні Ваккарелло очолив Saint Laurent у 2016 році, змінивши Еді Слімана. За десять років він сформував упізнавану естетику бренду, побудовану на гострому тейлорингу, прозорих тканинах, шкірі, глибоких декольте та кінематографічних показах біля Ейфелевої вежі.

За його керівництва Saint Laurent також вийшов за межі моди та заснував власний кіновиробничий підрозділ Saint Laurent Productions.

Якщо чутки підтвердяться, золота колекція весна-літо 2027 стане останнім жіночим шоу Ваккарелло для Saint Laurent.