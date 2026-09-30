Олена Шоптенко таємно вийшла заміж за іноземця: що відомо про її обранця

Українська хореографиня та танцівниця Олена Шоптенко повідомила про важливу подію в особистому житті. Як повідомляє Wave RBC.UA, вона опублікувала в Instagram допис, яким оголосила про одруження.

Що відомо про чоловіка

Обранця Олени звати Крістіан Кайрос. Він працює у сфері управління ризиками та оптимізації бізнес-процесів. За інформацією з його закритого профілю, чоловік має трьох дітей.

Як вона розповіла в інтерв'ю для Marie Claire, його робота полягає в тому, щоб допомагати людям і організаціям бути готовими до різних ризиків і проходити через кризові ситуації.

Протягом багатьох років він працював із великими компаніями та гуманітарними організаціями в дуже складних регіонах світу, зокрема й в Україні - задовго до їхнього знайомства.

Зараз чоловік працює в ICMPD у Відні - це міжнародна міжурядова організація, яка займається питаннями міграції та міграційної політики, а також має власну консалтингову компанію.

"23.09.26 Наше "так". Цією обручкою я обираю тебе. Сьогодні, завтра і кожного дня. І обіцяю разом із тобою робити кожен звичайний день особливим", - написала вона.

Історія знайомства

Олена Шоптенко розповіла, що вперше побачила свого майбутнього чоловіка близько чотирьох із половиною років тому, а ближче вони познайомилися приблизно через пів року.

Їхня зустріч відбулася на новорічному заході у Відні, який організували для українських дітей, що були змушені залишити країну. Олена проводила там танцювальний майстер-клас, а Крістіан був одним зі співорганізаторів.

Цікаво, що того дня обоє прийшли на захід разом зі своїми дітьми: Олена була із сином, а Крістіан - із донькою.

Приблизно через пів року після знайомства вони почали більше спілкуватися та ходити на побачення. Ще приблизно через рік Крістіан освідчився Олені. Водночас до весілля пара прийшла лише через два з половиною роки після пропозиції.

Олена Шоптенко з чоловіком (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Освідчення відбулося у знаменитому віденському парку Пратер - на оглядовому колесі Wiener Riesenrad. Там є спеціальна кабіна, яку можна орендувати для приватної вечері.

Для хореографині цей момент став повною несподіванкою. За словами Шоптенко, Крістіан заздалегідь продумав освідчення до деталей і навіть радився з її найкращою подругою, яка живе у Франції, щодо обручки.

Де пройшло весілля

Весілля Олени Шоптенко та Крістіана відбулося в Нижній Австрії, приблизно за годину їзди від Відня. Для церемонії пара обрала невеликий старовинний замок Schloss Hagenberg.

Це камерний простір із незвичайною архітектурою та особливою атмосферою. В інтер’єрі поєдналися історичні елементи та сучасне мистецтво.

Власники замку займаються реставрацією старовинних будівель, тому простір облаштований нестандартно, але водночас дуже делікатно. Саме ця стримана естетика припала Олені до душі.

Для неї замок став місцем, яке поєднує особливість та атмосферність без демонстративної розкоші. Додатковою символічною деталлю стало й те, що Schloss Hagenberg називають замком Афродіти.