Даніель Салем публічно освідчився Lida Lee в коханні: "Не можу відвести від тебе очей"

Wave RBC.UA повідомляє, що з нагоди свята її коханий, ведучий, актор і військовослужбовець Даніель Салем опублікував романтичне відео та публічно зізнався співачці у своїх почуттях.

Як ведучий привітав співачку

У ролику Салем звернувся до іменинниці й зазначив, що серед мільярдів людей саме її вважає своєю особливою людиною. Він розповів про те, що щодня обирає бути поруч із Lida Lee, а завершив своє звернення словами любові та привітанням із Днем народження.

"8,1 мільярда людей, а я не можу відвести очей від тебе. Вісім мільярдів людей, але я знайшов найкращу. Я знайшов саме тебе. Лі, дякую, що саме свій день ти розділяєш зі мною. З днем народження. Я люблю тебе. Сильно, дуже сильно люблю тебе", - написав Даніель.

Lida Lee не залишила романтичне послання без відповіді. У коментарях під публікацією вона також освідчилася коханому.

"Я люблю тебе! Сильно! Дякую тобі за кожен наш день", - відповіла вона.

Свій 32-й день народження артистка зустріла у домашній атмосфері. На святкових кадрах вона постала в халаті, а серед деталей святкування показала незвичайний торт.

Історія кохання Lida Lee та Даніеля Салема

Наприкінці 2025 року Lida Lee та Даніель Салем перестали приховувати свої стосунки. Співачка випустила пісню "Схожі", а головну роль у кліпі виконав саме Салем.

У відео вони показали особисті моменти - спільний побут, обійми та поцілунки. Для Lida Lee це стало особливим способом уперше відкрито розповісти про своє кохання.

У серпні 2026 року пара вже сама вирішила розповісти більше про те, як усе починалося. При цьому Ліда та Даніель по-різному згадували деякі деталі знайомства - зокрема, хто першим вийшов на контакт і як минуло їхнє перше побачення.

Сьогодні пара час від часу ділиться подробицями свого життя. Салем розповідав, що для нього у стосунках важливо "бути на одній хвилі" та розуміти одне одного. А Lida Lee говорила про спільні побачення та моменти, які вони проводять разом.