Катя Сільченко представила Україну на Le Défilé L'Oréal Paris біля Ейфелевої вежі
Головна Стиль Катя Сільченко представила Україну на Le Défilé L'Oréal Paris біля Ейфелевої вежі
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Катя Сільченко представила Україну на Le Défilé L'Oréal Paris біля Ейфелевої вежі

Українська дизайнерка стала частиною події, яка об’єднала міжнародних амбасадорок бренду на старті Паризького тижня моди

Автор: Іванна Пашкевич
Фото: Катя Сільченко (фото: instagram.com/katyasilchenko)
Дата: 29 вересня 2026

Українська дизайнерка та засновниця бренду the COAT Катя Сільченко долучилася до щорічного шоу Le Défilé L'Oréal Paris. Подія відбулася 28 вересня на площі Жоффр біля Ейфелевої вежі.

Про появу українки на міжнародній події розповідає Wave RBC.UA з посиланням на трансляцію L'Oréal Paris.

Катя Сільченко на Le Défilé

Цьогорічне шоу отримало назву "Express Your Worth" і було присвячене жіночій силі, сестринству, різноманіттю та свободі самовираження.

Катя Сільченко представила Україну як локальна амбасадорка L'Oréal Paris. Разом із нею до події долучилися представниці бренду з різних країн, а також всесвітньо відомі моделі, акторки та спортсменки.

На подіум вийшли Кендалл Дженнер, Кара Делевінь, Гайді Клум, Єва Лонгорія, Віола Девіс, Джейн Фонда, Енді Макдавелл, Сімон Ешлі, Айшварія Рай, Аджа Наомі Кінг і Філіппін Леруа-Больє.

Не перша поява українки на паризькому шоу

Катя Сільченко має тривалу історію співпраці з Le Défilé. У 2019 році вона стала першою українкою, яка вийшла на подіум цього шоу під час Тижня моди в Парижі.

Дизайнерка також брала участь у Le Défilé 2025 року. Тоді вона дефілювала в білосніжній мінісукні з великим бантом на талії разом із Кендалл Дженнер, Євою Лонгорією, Гайді Клум, Карою Делевінь і Джейн Фондою.

У 2026 році шоу вперше провели на площі Жоффр перед Ейфелевою вежею. Воно стало дев’ятою подією Le Défilé від моменту запуску проєкту у 2017 році.

Показ був відкритий для публіки та транслювався у соцмережах і на цифрових платформах L'Oréal Paris.

Фінальним сюрпризом вечора став виступ Селін Діон, яка виконала свій хіт "I'm Alive".

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