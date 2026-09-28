Що подивитися в кіно в жовтні: трилер з Паттінсоном, історична драма і не тільки

На глядачів чекають історії про заборонене кохання, небезпечне телешоу та неймовірну силу
У жовтні в український прокат вийде кілька цікавих новинок. Серед них - трилер із Робертом Паттінсоном, анімаційний фільм та екранізація роману Віктора Гюго.
Що подивитися в кіно, дізнайтеся в матеріалі Wave RBC.UA.
Мультфільм створений за мотивами світового бестселера Ромена Пуертоласа "Дівчинка, що з’їла хмару, розміром із Ейфелеву вежу".
Одного дня 12-річна Провіденс отримує чарівне перо, здатне оживляти все, що вона пише. Дівчинка має вирішити, як використати незвичайну силу - для порятунку всесвіту чи здійснення власних бажань.
Масштабна історична драма про силу людського духу, здатного змінити світ і самого себе. В екранізації роману Віктора Гюго головний герой Жан Вальжан після років ув'язнення отримує шанс почати нове життя.
Однак минуле його не відпускає, а навколо розгортаються суспільні потрясіння, революційні настрої та боротьба за справедливість. На цьому тлі переплітаються долі людей, які шукають кохання, надію та прощення.
Роберт Паттінсон грає Кріса Гансена - автора провокативного реаліті-шоу, яке кидає виклик злочинному світу та змінює історію телебачення.
Герой прагне боротися зі злочинністю, однак поступово постає питання - чи виправдовує висока мета будь-які засоби? Його рішення можуть мати серйозні наслідки, а глядачам доведеться побачити їх у прямому ефірі.
Молода танцівниця Анастасія, яку грає Дева Кассель, закохується в таємничого піаніста в Паризькій опері. Він грає "прокляту" оперну композицію, навколо якої розгортається містична історія кохання.
Стрічка розповідає про закриту релігійну громаду, яка живе на берегах Дністра та свідомо відмовилася від багатьох благ цивілізації. Її члени обробляють землю за допомогою коней і возів та намагаються зберегти свій традиційний спосіб життя попри війни й повені, які протягом років проходили через цю місцевість.