Даниэль Салем публично признался Lida Lee в любви: "Не могу отвести от тебя глаз"

Украинская певица Lida Lee, настоящее имя которой Лидия Скорубская, 29 сентября отметила День рождения. Артистке исполнилось 32 года.

Wave RBC.UA сообщает, что по случаю праздника ее любимый, ведущий, актер и военнослужащий Даниэль Салем опубликовал романтическое видео и публично признался певице в своих чувствах.

Как ведущий поздравил певицу

В ролике Салем обратился к имениннице и отметил, что среди миллиардов людей именно ее считает своим особым человеком. Он рассказал о том, что каждый день выбирает быть рядом с Lida Lee, а завершил свое обращение словами любви и поздравлениям с Днем рождения.

"8,1 миллиарда человек, а я не могу отвести глаз от тебя. Восемь миллиардов людей, но я нашел самую лучшую. Я нашел именно тебя. Ли, спасибо, что именно свой день ты разделяешь со мной. С днем рождения. Я люблю тебя. Сильно, очень сильно люблю тебя", - написал Даниэль.

Lida Lee не оставила без ответа романтическое послание. В комментариях под публикацией она также призналась любимому.

"Я люблю тебя! Сильно! Спасибо тебе за каждый наш день", - ответила она.

Свой 32 день рождения артистка встретила в домашней атмосфере. На праздничных кадрах она предстала в халате, а среди деталей празднования показала необычный торт.

История любви Lida Lee и Даниэля Салема

В конце 2025 года Lida Lee и Даниэль Салем перестали скрывать свои отношения. Певица выпустила песню "Схожі", а главную роль в клипе исполнил именно Салем.

В видео они показали личные моменты - общий быт, объятия и поцелуи. Для Lida Lee это стало особенным способом впервые открыто рассказать о своей любви.

В августе 2026 года пара уже сама решила рассказать больше о том, как все начиналось. При этом Лида и Даниэль по-разному упоминали некоторые детали знакомства - в частности, кто первым вышел на контакт и как прошло их первое свидание.

Сегодня пара время от времени делится подробностями своей жизни. Салем рассказывал, что для него в отношениях важно "быть на одной волне" и понимать друг друга. А Lida Lee говорила о совместных свиданиях и моментах, которые они проводят вместе.