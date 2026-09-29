Фігури мільярдерів на спинах і 99 моделей: Matières Fécales влаштували показ-протест у Парижі

Про його концепцію й головні образи розповідає Wave RBC.UA.

Matières Fécales відкрили Тиждень моди в Парижі одним із найгучніших шоу першого дня. Колекцію весна-літо 2027 під назвою "The Ninety-Nine Percent" представили просто неба на площі Республіки - місці, де парижани традиційно збираються на демонстрації.

Від одного відсотка до решти світу

Попередня колекція Matières Fécales мала назву "One Percent" і висміювала жадібність, владу та спосіб життя найбагатших людей.

Цього разу дизайнери Steven Raj Bhaskaran і Hannah Rose Dalton звернулися до тих, хто належить до решти 99 відсотків.

Для шоу запросили 99 моделей із небілих спільнот. Серед них були родичі, друзі та постійні співробітники дизайнерів.

Натхненням стали дитинство Bhaskaran у соціальному житлі Монреаля, а також різні культури й релігії, які оточували його в юності.

"Ми говоримо від імені багатьох людей, які не мають голосу на цій арені, у цьому місті, у цьому середовищі", - пояснив дизайнер за лаштунками.

Три акти: сім’я, спільнота і боги

Показ складався з трьох частин - "FAMILY", "TRIBE" та "GODS".

Перший акт відкрила процесія білих образів. На площі з’явилися моделі в жакетах із тюлю, об’ємних спідницях і характерних для бренду видовжених силуетах.

Колекцію доповнила співпраця з Christian Louboutin - взуття, схоже на звичайні в’єтнамки, отримало вигнутий підбор і перетворилося на авангардну пару.

Наприкінці цієї частини Steven Raj Bhaskaran вийшов на подіум разом зі своєю мамою, сестрою та племінницею - усі вони були вдягнені в біле.

У другому акті "TRIBE" настрій різко змінився. Моделі групами рухалися площею, нагадуючи учасників протестної ходи.

У колекції з’явилися мілітарі-комплекти з тюлю та твіду, зістарені шкіряні накидки, рваний трикотаж кольору хакі й панкові деталі.

Цю частину завершили три жінки в драпірованих сукнях червоного, білого та синього кольорів.

Образи у відтінках французького прапора стали присвятою матерям, які нерідко опиняються на передовій боротьби за права своїх родин і спільнот.

Мільярдери на спинах моделей

Фінальний розділ "GODS" об’єднав складну ручну роботу, кутюрні техніки та переосмислені історичні силуети.

У кульмінації моделі обійшли статую Республіки, несучи на спинах гіперреалістичні фігури мільярдерів.

Цей образ продовжив сатиру попередньої колекції бренду й буквально продемонстрував, на чиїх плечах тримаються статки найбагатших.

Соціальна тема шоу не обмежилася подіумом. Частину коштів від продажу колекції Matières Fécales передадуть французькій некомерційній організації La Maison d’Allanah, яка допомагає із житлом ЛГБТКІА+ біженцям.