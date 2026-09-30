Рулетка чужой правды: как фильм "Верити" ищет границу между иллюзией и реальностью

В Киеве стартовал прокат долгожданной экранизации одноименного бестселлера Коллин Гувер
После прочтения книги Wave RBC.UA проверил, что осталось от истории на большом экране.
Книжная версия "Верити" – это история о случайностях, которые очень быстро перестают казаться случайными. Об одержимости карьерой, человеком, собственной правдой. О слепой вере в то, что именно твоя версия событий верна, даже когда факты настойчиво доказывают обратное. И, конечно, о неизбежности расплаты, когда слишком долго играешь с чужими секретами и слишком сильно доверяешь.
Впрочем, после просмотра ленты, прежде всего, возникает другой вопрос: кому "Верити" не зайдет больше? Тем, кто читал книгу или тем, кто пришел без подготовки?
Для первых большая часть фильма воспринимается как калька из горничной с Амандой Сайфред и Сидни Свини - только с другими именами. Для вторых – как странный эксперимент. Особенно если учесть, что мимика и актерская игра Дакоты Джонсон, ее флирт с героем Джоша Гартнетта и всеобщая манера взаимодействия с ним вызывают флешбеки еще и из "50 оттенков серого".
Здесь особенно интересно, кто взялся за эту историю. Режиссер Майкл Шоуолтер годами работал преимущественно в комедийном и трагикомедийном жанре, а Верити стала для него определенным выходом на территорию триллера.
В Голливуде за ним давно закрепилась репутация режиссера, очень хорошо работающего с актрисами первого эшелона и дающего им простор для больших ролей. Под руководством Шоуолтера Джессика Честейн получила "Оскар" за "Глаза Темми Фэй", а Аманда Сайфред получила "Эмми" за "Выбывшую".
С Энн Гетевей Майкл успел поработать в "Мнении о тебе", поэтому определенная надежда на "Верити" была, тем более, что в фильме задействовали сразу трех актеров, способных сделать из материала больше, чем от них требуют. Но, похоже, на этот раз даже Шоуолтер не смог обуздать сценарий.
Здесь стоит немного защитить роман, но не с позиции "книга лучше". Литературной изысканностью он не отличается, хоть и написан живо. Но некоторые диалоги в фильме умудрились сделать еще проще. Там, где в романе хотя бы остается простор для сомнения или напряжения, на экране выходит почти прямолинейное проговаривание того, что зрителю и так понятно между строчками.
Что касается сюжета, то режиссер, похоже, решил немного пожалеть Верити – дал ей двоих детей вместо трех книжных. Казалось бы, пустяк, но это заметно снижает градус трагедии. Не нашлось в фильме места для сюжетной линии с подругой Верити, которая в романе становится важным катализатором событий и помогает раскрыть арки героев Лоуэн и Джереми. В фильме даже нет намека на этот сюжетный твист.
Больше, наверное, жалко финала. В книге после всех событий остается неприятный, но интересный вопрос: где проходит граница между правдой и ложью и что происходит, когда мы этот предел переступаем? Экранизация значительно сужает эту тему, оставляя, прежде всего, триллерную интригу.
К чему же действительно ведет эта история? К тому, что иногда стоит внимательнее слушать собственную жену, чтобы не вляпаться в страшную передрягу!
А если серьезно, "Верити" работает как напоминание о простой и довольно жуткой вещи: никогда не знаешь, насколько глубока кроличья нора за кулисами чужой жизни.