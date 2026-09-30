Сползающие колготки и вьетнамки до бедер: чем удивляет Неделя моды в Париже

Неделя моды в Париже, которая продлится до 6 октября , лишь набирает обороты, но первые показы сезона весна-лето 2027 уже дали достаточно поводов для обсуждений. Главный прием дизайнеров - намеренно носить привычные вещи "неправильно", менять их пропорции и превращать одежду, обувь и макияж в оптические иллюзии.

Полуспущенные колготки

Одной из самых обсуждаемых деталей стали колготки из показа Julie Kegels. В коллекции "Apple of the Day", посвященной гравитации, нейлоновые колготки и леггинсы провисали ниже паха, создавая впечатление, будто модели не успели их подтянуть.

Идею падения дизайнер перенесла и на другие вещи: трикотаж соскальзывал с плеч, юбки опускались на бедра, а тяжелый декор тянул края платьев к земле. Небрежность здесь была не случайностью, а главной концепцией коллекции.

Ботфорты-вьетнамки

Matières Fécales вместе с Christian Louboutin создали один из самых удивительных обувных гибридов сезона.

На подиуме появились вьетнамки на изогнутых каблуках, конструкция которых поднималась к бедрам, напоминая ботфорты.

Экспериментальная обувь дополнила панковскую часть показа The 99 Percent с поврежденной кожей, металлическими шипами, балаклавами и надписями Resist.

Коллекцию представили 99 моделей на площади Республики в Париже.

Белье, которое больше не хоронят

Одежда с намеренно незавершенным видом появилась сразу на нескольких показах.

В Dior модели выходили в расстегнутых жакетах с видимыми бюстгальтерами, неровно застегнутых рубашках и вещах с деталями, похожими на пижамные.

Julie Kegels, в свою очередь, оставила от бюстгальтеров лишь тонкие контуры, украшенные пайетками, и надела их поверх обжатых боди и футболок.

То, что раньше считалось ошибкой при одевании, превратилось в полноценный стилистический прием.

Рисованные глаза и металлические ресницы

Необычные эксперименты коснулись и макияжа. Для показа Hodakova визажисты нарисовали открытые глаза прямо на закрытых веках моделей.

Благодаря этому во время шествия казалось, что их взгляд постоянно устремлен на зрителей.

В Dior вместо классических стрелок использовали тонкие серебристые полоски майлара и большие частицы глитера.

Их закрепили у наружных уголков глаз, отказавшись от туши, чтобы сохранить футуристический эффект.

Волосы как отдельный аксессуар

На шоу Julie Kegels модели появились с "плавающими" хвостами. Кроме обычного низкого хвоста, стилисты создали еще один, висевший ниже вдоль спины и держащийся на почти незаметном креплении.

Дизайнер Victor Weinsanto поддержал другое направление - перенес анималистический принт из одежды на волосы.

Его короткая стрижка была выкрашена под зебру, а на подиуме этот узор повторялся на жакетах, юбках и капри.

Одежда наизнанку и вещи из рыбацких сеток

У Maison Margiela платья выглядели так, будто их распороли по швам, а подкладку вытащили наружу.

Глянцевое покрытие дополнительно подчеркивало эффект деформированной одежды.

Hodakova обратилась к морской тематике и использовала старые паруса, веревки, рыболовные сетки и вощеную ткань.

Часть вещей выглядела мокрой и просвечивала, будто модели только что вышли из воды.

Сумки со скрытыми зеркалами

Fidan Novruzova представила удлиненную сумку, внутри которой спрятала зеркало.

Дизайнер переосмыслила классический бьюти-кейс и сделала его частью коллекции "La Vanité".

В общем, аксессуары в этом сезоне все больше напоминают функциональные артобъекты: они состоят из нескольких сумок, меняют привычные пропорции или скрывают внутри дополнительные элементы.