Какие советы о женском здоровье стоит пересмотреть: объясняет гинеколог

Подходы к женскому здоровью изменяются вместе с развитием медицины. Некоторые ранее распространенные рекомендации сегодня пересматривают или применяют только при определенных показаниях.

О том, какие представления и практики следует обсудить со своим врачом, Wave RBC.UA рассказала гинеколог-эндокринолог и специалист по ультразвуковой диагностике Елена Яценко.

Рождение ребенка как "лечение" гинекологических проблем

Совет родить ребенка, чтобы избавиться от нарушений менструального цикла, чрезмерных или болезненных менструаций, также не следует воспринимать как универсальную медицинскую рекомендацию.

Беременность и роды не метод лечения таких состояний. Причину симптомов следует выяснять вместе с врачом и при необходимости подбирать соответствующую терапию. Решение о материнстве при этом должно оставаться осознанным выбором.

КОК, чтобы яичники "отдохнули"

Еще одно распространенное представление касается приема комбинированных оральных контрацептивов (КОК) якобы для того, чтобы дать яичникам "отдохнуть".

Как объясняет гинеколог, такая формулировка некорректно описывает действие контрацептивов. КОК могут назначаться по разным причинам, а необходимость и продолжительность их приема определяют индивидуально. Во время длительного использования препаратов врач может рекомендовать соответствующий план наблюдения.

Полностью избегать гормональной терапии после менопаузы

Менопаузальная гормональная терапия может быть одним из вариантов помощи женщинам, которых беспокоят проявления менопаузы. В частности, она может облегчать приливы, ночную потливость и связанные с ними нарушения сна, а также некоторые урогенитальные симптомы - сухость, жжение и дискомфорт во влагалище или боль во время секса.

В то же время, такая терапия подходит не всем. Решение о ее назначении принимают индивидуально с учетом симптомов, возраста, анамнеза, возможных рисков и противопоказаний.

Лечить обоих партнеров из-за любых изменений влагалищной микрофлоры

Выявление определенных микроорганизмов при анализах не всегда означает, что необходимо лечение – тем более обоих партнеров.

По словам Елены Яценко, в отсутствие жалоб выявление некоторых условно-патогенных микроорганизмов, в частности Ureaplasma spp. или Mycoplasma hominis, не обязательно требует терапии. Тактика зависит от конкретной ситуации, результатов исследования и симптомов.

Пытаться вылечить ВПЧ противовирусными препаратами

Специфического препарата, который мог бы устранить вирус папилломы человека (ВПЧ) из организма, пока нет. Тактика наблюдения зависит от типа вируса и результатов исследований.

Важным методом профилактики заболеваний, связанных с определенными типами ВПЧ, остается вакцинация. В то же время она оказывает профилактическое воздействие и не является способом лечения уже имеющейся инфекции.

Считать внутриматочные контрацептивы вариантом только после родов

Распространенное представление, что внутриматочная контрацепция подходит исключительно рожавшим женщинам, также стоит пересмотреть.

Такой метод контрацепции может использоваться и не рожавшими. Выбор конкретного средства зависит от состояния здоровья, потребностей и возможных противопоказаний, поэтому его следует обсудить с гинекологом.

Принимать прогестерон во второй фазе цикла всем, кто планирует беременность

По словам Елены Яценко, назначение прогестерона во второй фазе менструального цикла не является универсальным способом повысить вероятность беременности.

Необходимость такой поддержки зависит от конкретной клинической ситуации и методов лечения бесплодия, если они используются. Поэтому самостоятельно принимать гормональные препараты при планировании беременности не стоит.

Принимать БАДы без консультации со специалистом

Биологически активные добавки часто воспринимают как безвредное дополнение к рациону, однако их состав, доказательная база и контроль качества могут отличаться в зависимости от конкретного продукта.

Добавки могут взаимодействовать с лекарственными средствами и иметь нежелательные эффекты. Поэтому регулярный прием БАДов, особенно нескольких одновременно, лучше обсуждать с врачом и оценивать с учетом реальной потребности.

Рекомендации в сфере женского здоровья не следует воспринимать как универсальные правила. То, что подходит одному человеку, может быть ненужным или иметь противопоказания для другого, а решение об обследованиях и лечении лучше принимать с учетом индивидуальной ситуации.