Які поради про жіноче здоров’я варто переглянути: пояснює гінеколог

Підходи до жіночого здоров’я змінюються разом із розвитком медицини. Деякі рекомендації, які раніше були поширеними, сьогодні переглядають або застосовують лише за певних показань.

Про те, які уявлення та практики варто обговорити зі своїм лікарем, Wave RBC.UA розповіла гінеколог-ендокринолог та спеціалістка з ультразвукової діагностики Олена Яценко.

Народження дитини як "лікування" гінекологічних проблем

Пораду народити дитину, щоб позбутися порушень менструального циклу, надмірних або болісних менструацій, також не варто сприймати як універсальну медичну рекомендацію.

Вагітність і пологи не є методом лікування таких станів. Причину симптомів варто з’ясовувати разом із лікарем і, за необхідності, підбирати відповідну терапію. Рішення про материнство при цьому має залишатися окремим і усвідомленим вибором.

КОК, щоб яєчники "відпочили"

Ще одне поширене уявлення стосується приймання комбінованих оральних контрацептивів (КОК) нібито для того, щоб дати яєчникам "відпочити".

Як пояснює гінеколог, таке формулювання некоректно описує дію контрацептивів. КОК можуть призначати з різних причин, а необхідність і тривалість їх приймання визначають індивідуально. Під час тривалого використання препаратів лікар також може рекомендувати відповідний план спостереження.

Повністю уникати гормональної терапії після менопаузи

Менопаузальна гормональна терапія може бути одним із варіантів допомоги жінкам, яких турбують прояви менопаузи. Зокрема, вона може полегшувати припливи, нічну пітливість і пов’язані з ними порушення сну, а також деякі урогенітальні симптоми - сухість, печіння та дискомфорт у піхві або біль під час сексу.

Водночас така терапія підходить не всім. Рішення про її призначення приймають індивідуально з урахуванням симптомів, віку, анамнезу, можливих ризиків і протипоказань.

Лікувати обох партнерів через будь-які зміни вагінальної мікрофлори

Виявлення певних мікроорганізмів під час аналізів саме по собі не завжди означає, що необхідне лікування - тим більше обох партнерів.

За словами Олени Яценко, за відсутності скарг виявлення деяких умовно-патогенних мікроорганізмів, зокрема Ureaplasma spp. або Mycoplasma hominis, не обов’язково потребує терапії. Тактика залежить від конкретної ситуації, результатів обстеження та симптомів.

Намагатися вилікувати ВПЛ противірусними препаратами

Специфічного препарату, який міг би усунути вірус папіломи людини (ВПЛ) з організму, наразі немає. Тактика спостереження залежить від типу вірусу та результатів обстежень.

Важливим методом профілактики захворювань, пов’язаних із певними типами ВПЛ, залишається вакцинація. Водночас вона має профілактичну дію і не є способом лікування вже наявної інфекції.

Вважати внутрішньоматкові контрацептиви варіантом лише після пологів

Поширене уявлення, що внутрішньоматкова контрацепція підходить виключно жінкам, які вже народжували, також варто переглянути.

Такий метод контрацепції може використовуватися і тими, хто не народжував. Вибір конкретного засобу залежить від стану здоров’я, потреб і можливих протипоказань, тому його варто обговорити з гінекологом.

Приймати прогестерон у другій фазі циклу всім, хто планує вагітність

За словами Олени Яценко, призначення прогестерону в другій фазі менструального циклу не є універсальним способом підвищити ймовірність вагітності.

Необхідність такої підтримки залежить від конкретної клінічної ситуації та методів лікування безпліддя, якщо вони застосовуються. Тому самостійно приймати гормональні препарати під час планування вагітності не варто.

Приймати БАДи без консультації з фахівцем

Біологічно активні добавки часто сприймають як нешкідливе доповнення до раціону, однак їхній склад, доказова база та контроль якості можуть відрізнятися залежно від конкретного продукту.

Добавки також можуть взаємодіяти з лікарськими засобами та мати небажані ефекти. Тому регулярний прийом БАДів, особливо кількох одночасно, краще обговорювати з лікарем і оцінювати з огляду на реальну потребу.

Загалом рекомендації у сфері жіночого здоров’я не варто сприймати як універсальні правила. Те, що підходить одній людині, може бути непотрібним або мати протипоказання для іншої, а рішення щодо обстежень і лікування краще приймати з урахуванням індивідуальної ситуації.