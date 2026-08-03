Красные ремни, мех и носки с лодочками: 8 модных трендов осени-2026

Пересмотрев показы ведущих мировых модных домов, я собрала для Wave RBC.UA восемь трендов сезона осень–зима 2026, которые легко впишутся в любой гардероб, подойдут любому типу фигуры и настроению.

Лето – самое коварное время! Сначала кажется, что жара и длинный день будут продолжаться вечность, и вдруг август уже намекает, что пора доставать более плотные лонгсливы, а то и шерстяной свитер на вечер.

Впрочем, межсезонье, которое у нас длится по 8-9 месяцев, тоже имеет свои преимущества. Ведь именно в это время мы можем наслаивать одежду, играть с фактурами и аксессуарами и даже изобретать собственный образ жизни.

Спокойная палитра с красным "нервом"

Дизайнеры сделали ставку на глубокие, сдержанные и достаточно понятные осени цвета: серый, черный, теплый беж. Но разбавили все это капелькой красно-багрового. Если красные тотал-луки вам слишком, то присмотритесь к аксессуарам: броши, платки, сумки в томатных оттенках сразу оживят спокойный аутфит и придадут настроения. Просто следуйте правилу: нейтральная база, один акцент.

Показ Jil Sander осень-зима 2026/2027, Миланская неделя моды (фото: Getty Images)

Нуар и 80-е: строгая классика сезона

Строгий крой возвращается сразу из двух эпох. От 40-х нам в этом сезоне достанутся четкие плечи, подчеркнутая талия, объемные тренчи и структурированные пальто в темных земляных оттенках. От 80-х – выразительный объем в верхней части силуэта, блестящий финиш вещей, костюмы с галстуками и кожаные аутфиты. Вместе это дает собранный, уверенный образ. Добавьте сюда комплементарную длину миди, минималистичные, но броские серьги, обруч или массивный кулон, и лук на миллион готов.

Показ Roberto Cavalli осень-зима 2026/2027, Миланская неделя моды (фото: Getty Images)

Бохо как проявление свободы

Вместе со строгостью возвращается бохо в эстетике 70-х: хиппи, богемная многослойность, замша, трикотаж, мягкие фактуры. Но на этот раз дизайнеры переосмыслили стиль, убрав ибыточность. Чтобы адаптировать тренд в свой гардероб, не обязательно покупать платья в растительный принт или надевать клеш в стиле Beatles.

Объемные очки в стиле 70-х, ниспадающие волосы без укладки или пара косичек, блуза с воланами под сдержанным жакетом – и вуаля, вы поймали вайб! Это тот случай, когда бохо-силуэт должен выглядеть продуманным, а не делать из вас идейного нонконформиста.

Показ Chloé осень-зима 2026/2027, Парижская неделя моды (фото: Getty Images)

Меховые воротнички

Меховой воротник, по задумке дизайнеров, – фишка сезона. И он обязательно должен обрамлять лицо и удлинять силуэт. Такой вид придает глубину, уют и ощущение изысканности. В трендах – отделка портретной зоны длинным мехом натуральных оттенков. Идеальным вариантом станет горжетка, прижившаяся в гардеробах многих модниц еще с прошлого сезона.

Показ Gucci осень-зима 2026/2027 в Милане (фото: Getty Images)

Акцентные манжеты

Манжеты на рубашках этого сезона жаждут внимания: удлиненные, контрастные, с вышивкой и многослойные. Они смещают фокус на руки и придают характер и драматизм даже базовому офисному аутфиту. Желаемого эффекта можно достичь, взяв рубашку на 1-2 размера больше, или закатав рукав верхнего слоя – джемпера, жакета или даже пальто.

Показ Prada осень-зима 2026/2027 в Милане (фото: Getty Images)

Красные пояса

Красный ремешок – идеальный способ изменить образ. На фоне сдержанной одежды и цветовой гаммы он работает как линия напряжения: собирает силуэт, фиксирует талию, придает четкости. Выбирайте такие ремни из качественных материалов: к акцентному элементу будет больше внимания, так что потертости, изломы и царапины сразу бросятся в глаза. Исключение – если вы строите образ в стиле гранж и фактуры должны выглядеть изношенными.

Показ Boss осень-зима 2026/2027 в Милане (фото: Getty Images)

Носки к туфлям на каблуке

Замерзшие ноги или изысканность. Такой компромисс обычно ищут женщины, когда холодает. Но сейчас не придется. Ведь носки с туфлями на каблуке официально нормализованы мировыми модными арбитрами. Плотные, контрастные или в тон обуви они превращают строгий образ в эклектику, снижают градус официальности. Главное – играть с ними сознательно и выбирать принты либо с учетом гаммы всего аутфита, либо наоборот – делать акцент образа.

Показ Dries Van Noten осень-зима 2026/2027 на Парижской неделе моды (фото: Getty Images)

Плоские клатчи

После сезона громоздких сумок возвращается простота. Плоский клатч в виде условного конверта держат в руке или прижимают к телу. Так он становится частью силуэта, а не отдельной деталью. Даже в большом формате он не добавляет объема, а делает образ более драматичным и собранным.

Показ Michael Kors осень-зима 2025 в Нью-Йорке (фото: Getty Images)

Но, пожалуй, главный тренд на все сезоны – создать стиль, отражающий ваше настроение. Вы можете быть собранными по понедельникам, романтичными в рандомную среду или целую неделю увлекаться нуарными луками. Мода – это большая игра, правила которой пишете вы сами.