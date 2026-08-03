"Стендап - моя терапия": Екатерина Олос - о "Лиге смеха", пластике и болезни

Сегодня актрису и стендап-комика Екатерину Олос знают как одну из звезд украинского кино и телевидения. А с недавних пор она еще и учит ветеранов сочинять шутки и организовала первый в Украине стендап-вечер для военных и ветеранов. Однако за этой легкостью на сцене стоит четкая внутренняя позиция, дисциплина и переосмысление собственной жизни - от питания до карьерных ориентиров.

В интервью для Wave RBC.UA Екатерина Олос рассказала, как правильный веганский образ жизни помог ей полностью побороть аутоиммунное заболевание без гормональной терапии, почему конкуренция в кино закаляет больше, чем суровый опыт в "Лиге смеха", о границах черного юмора во время войны и почему прежние неудачи на кастингах на самом деле открыли ей путь к настоящей мечте.

Главное из интервью,

Екатерина Олос назвала участие в "Лиге смеха" одним из самых тяжелых периодов в карьере и вспомнила унижения из-за того, что была девушкой.

Неудачный кастинг в "Женский квартал" актриса сегодня считает подарком судьбы, ведь именно он привел ее к карьере в кино.

После аутоиммунного заболевания Олос полностью изменила образ жизни, отказалась от гормональной терапии и заявила, что полностью выздоровела.

Актриса запускает первый в Украине стендап-проект для военных и ветеранов и называет его участников чрезвычайно талантливыми.

Екатерина принципиально не шутит о войне или военных, если у неё нет личного опыта.

– Екатерина, вы рассказывали, что в школе над вами иногда насмехались через маленькую грудь. Оставил ли этот опыт какой-то комплекс во взрослой жизни, возникла ли хотя бы раз мысль изменить что-то в себе с помощью пластической хирургии или вам все нравится?

– Да, была такая история. Знаете, в общем-то ощущение, что со мной что-то не так, кажется, перманентно присутствует со мной на протяжении жизни, потому что постоянно хочется быть стройнее, лучше и так далее.

Так же и относительно груди - возможно, мне бы и хотелось немного больший размер, чем есть у меня. Но все же сказала бы, что сейчас мне все нравится в своем теле.

Хочу ли я делать грудь? Точно нет, ведь в будущем я планирую быть мамой, хочу рожать детей. А это все-таки силикон и имплант, которые, на мой взгляд, могут оказать определенное влияние и быть не совсем полезными для ребенка.

Катя Олос (фото: instagram.com/kateolos)

Потому пока я не рассматриваю такой вариант. Но в будущем, после рождения всех детей, если будет какое-то обвисание, может быть, я бы сделала определенную коррекцию.

Я слышала очень много отзывов от подруг, которые сделали себе грудь, о том, что ты не всегда чувствуешь себя естественно, натурально и что на самом деле это не дает тебе уверенности в себе, которую ожидаешь.

Понимаете, мы все в конце концов приходим к тому, что нужно работать со своей головой, а не пытаться изменить что-нибудь внешнее хирургическим путем. Можно сменить спорт, питание, образ жизни.

А лекарства, уколы, операции - наверное, на этом этапе и с моим ощущением этого мира для меня это излишне.

– В 19 лет вы пробовали попасть в "Женский квартал" и тогда видели это как быстрый путь в актерство. Сейчас, когда многие артисты покидают проекты "Квартала" и уходят в самостоятельную карьеру, как думаете - если бы тогда прошли кастинг, это помогло бы вам реализоваться или изменить ваш путь?

– Честно, очень классный вопрос. Спасибо, что вы вообще мне его поставили.

Мне хочется, чтобы этот ответ поддержал людей, которые, возможно, сейчас переживают такой этап, когда что-то не получается и ты думаешь: "Блин, почему? Я ведь так этого хотела".

Именно такие мнения были у меня в 19 лет. Тогда я жила с ощущением, что, значит, мечты не сбываются, что в жизни все не так легко. Но есть одна фраза, которая для меня со временем стала очень важной: "Все, что должно быть твоим, будет твоим".

Когда ты загадываешь мечту, ты никогда не знаешь, какой путь к ней будет.

Поэтому сейчас я абсолютно счастлива и рада, что не стала частью "Женского Квартала".

Я знаю нескольких актрис оттуда, которые хотели играть, мечтали об этом, но так нигде и не снимаются.

А я всегда мечтала именно о кино, о сериалах. Не о скетчах, а именно о том формате, в котором сейчас и снимаюсь.

Катя Олос (фото: instagram.com/kateolos)

Поэтому я, напротив, очень счастлива, что все произошло именно так. Для меня это очень показательная история.

Когда сейчас у меня что-то не получается и хочется подумать: "Блин, а если бы тогда получилось, это бы точно меня куда-то привело", - я вспоминаю эту ситуацию и говорю себе: "Кать, ну видишь, как тогда получилось. Тогда для тебя это была самая большая трагедия в мире, а сейчас ты максимально счастлива, что все произошло именно так и что случилось именно так.

– Вы активно развиваетесь и как актриса, и как стендаперка. А если говорить откровенно, где сегодня больше творческой свободы, а где больше все же денег, какое из направлений для вас прибыльнее?

– Если выбирать что-нибудь одно, то для меня на первом месте всегда будет актерство. Стендап мне дается легче, потому что там все зависит от меня.

Я написала материал, вышла на сцену, выступила. Если он смешон – люди приходят, покупают билеты, и это очень понятная схема.

С актерством все гораздо сложнее, потому что оно зависит не только от меня. Это и режиссеры, и сценарии, и то, какую актрису они видят в конкретной роли.

Конкуренция огромна, хороших актеров много, потому здесь не все можно проконтролировать.

Что касается денег, то и в стендапе, и в актерстве есть возможность зарабатывать и реализовывать себя творчески. Я очень люблю стендап, потому что это для меня своеобразная терапия. Здесь ты почти сразу видишь результат.

Пишешь материал и сразу чувствуешь, как он отзывается людям. Например, после моего большого сольника в Доме актера, где я много говорила о семье, мне писали: "У меня было столько образ на родителей, но я понял, что именно благодаря тому, из-за чего я прошел в детстве, я стал тем человеком, который сегодня".

Катя Олос (фото: instagram.com/kateolos)

И после таких сообщений хочется жить, работать и создавать дальше.

Но если говорить о самой большой мечте, то мне все равно хочется больше кино. Я просто очень люблю сам процесс съемок.

Стендап и актерство – это разные профессии, и именно в кино я чувствую то, ради чего когда-то вообще пришла в эту сферу.

– Юмор до сих пор часто воспринимается как преимущественно мужская территория. Сталкивались ли вы с предубеждениями, что женщина не может быть по-настоящему смешной?

– Конечно, эти стереотипы были до сих пор есть. Но, знаете ли, я такой человек, что мне, честно, все равно. Есть они - и есть. Я вообще на этом не зацикливаюсь. Просто делаю свое дело.

Раньше мне было труднее, особенно в командной работе. Если честно, в период "Лиги смеха" я вообще не хотела бы возвращаться. Там было жестко.

Там я очень почувствовала эти стереотипы, потому что тебя могут унижать просто из-за того, что ты девушка.

А в стендапе мне все равно, потому что все зависит от тебя. Написала смешной материал - смешно выступила. И в этом все.

Возможно, мне еще легче это воспринимать, потому что я знаю очень много мужчин-комиков, которые, если честно, не смешны. Просто их очень много.

Женщин в стендапе гораздо меньше, но почти все, кого я знаю, действительно смешны. Просто мужчин-комиков в принципе гораздо больше, поэтому и процент тех, кто не очень смешон, тоже больше.

– И что вас больше всего раздражает, когда женщин-комиков сравнивают с мужчинами, или когда их оценивают прежде всего по внешности?

– Ну, смотрите, сейчас, мне кажется, женщин-комикес уже почти не сравнивают с мужчинами. Чаще всего оценивают просто материал: смешной бит или нет.

Относительно внешности – честно, мне вообще безразлично. И, если уж говорить откровенно, мне иногда кажется, что внешность женщин-комикес больше обсуждают сами женщины, чем мужчины.

Катя Олос (фото: instagram.com/kateolos)

– У вас аутоиммунное заболевание. И насколько отказ от мяса действительно повлиял на ваше самочувствие?

– Во-первых, это уже в прошлом. Я полностью поправилась, у меня даже антител уже нет.

Честно, я вообще не склонна драматизировать болезни. Когда узнала о диагнозе, меня беспокоило только одно – мне было очень плохо физически. И поэтому я не могла работать так качественно, как привыкла. Именно это меня больше всего раздражало.

Я веган, но, скажем так, очень сознательный. Я не ем мяса, рыбы, молочных продуктов, глютена, сои, не употребляю жареного. На самом деле я просто убрала из своего рациона все, что я считаю бесполезным.

И, как ни странно, именно эта история очень изменила мою жизнь. Это тот случай, когда неприятная ситуация привела к положительным переменам. Я давно думала о растительном питании, но никак не решалась.

А тут появилась мощная мотивация. Это действительно другой образ жизни: нужно много читать, разбираться в сочетании продуктов, понимать, как работает питание.

Например, многие любят жарить картофель на масле, но сочетание крахмала с большим количеством жира - не лучший вариант. Поэтому овощи, картофель, брокколи я запекаю без растительного масла или готовлю на антипригарной сковородке.

Когда у меня обнаружили аутоиммунное заболевание, именно это послужило толчком полностью изменить свой рацион.

И я действительно почувствовала, как питание влияет не только на физическое, но и на эмоциональное состояние.

Также я почти убрала сладкое, заменила его фруктами и финиками.

Катя Олос (фото: instagram.com/kateolos)

Сейчас, когда я уже здорова, могу иногда позволить себе что-нибудь не совсем по правилам. И мне очень нравится подход моего врача, который сопровождает меня в растительном питании.

Она всегда говорит: "Кать, если ты чувствуешь, что тебе хочется съесть рыбы - пойди и съешь ее".

То есть без крайностей. Но мясо я исключила уже давно, и это точно то, к чему я не собираюсь возвращаться.

– Был ли момент, когда диагноз испугал настолько, что пришлось полностью пересмотреть свою жизнь?

– Я сразу сказала, что гормональную терапию я делать не буду. Лично я считаю ее дураком (но это только мое мнение!).

Во-первых, я еще молода, во-вторых, для меня гормоны не лечат причину. Я не хочу, чтобы мой организм привыкал к тому, что что-нибудь сделают за него.

И вообще я искренне верю, что наш организм настолько умен, что ты можешь вылечить болезнь почти самостоятельно, но его нужно поддержать.

То, что я кардинально изменила - начала отдыхать и работать с головой. Я перестала париться из-за того, что куда-то опаздываю или еще что-то. Можно через НЛП (это как психосоматика) найти, почему, к примеру, эта заболевание возникает.

Это то, что я проанализировала и ввела в свою жизнь. Сейчас, если где-нибудь съем сладкое, когда бывает припечет, я себя очень плохо чувствую.

И потому понимаю: мы настолько привыкли неправильно питаться, что даже не чувствуем этого плохого состояния после еды. Для большинства людей еда – это как культ.

А для меня еда - это как бензин. Если ты заправляешь машину хорошим бензином, она хорошо уезжает.

Катя Олос (фото: instagram.com/kateolos)

Если заправляешь ее очень плохим, разбавленным с водой и всевозможными примесями - она соответственно так и будет ехать.

– А сейчас вы работаете над стендап-проектом для военных и ветеранов. Не боялись, что юмор в такой аудитории может быть воспринят как нечто неуместное? И что вас больше всего удивило в реакции самих военных?

– Нет, не боялась. Я вообще как-то стараюсь меньше думать о том, что кто-то может подумать, потому что это отнимает много сил, ставит какие-то лишние, ненужные блоки. Поэтому я впервые об этом задумалась тогда, когда вы задали этот вопрос.

То, что меня поразило в комиках, например, военных, - насколько они смешны. Вот у нас было последнее занятие позавчера, и они сами набрасывали шутки.

Я и мой партнер Антон просто сидели молча, потому что они сами себе набрасывали материал, между собой говорили, смеялись, докручивали шутки. И мы еще приковывались, что старикам здесь не место, что мы им даже не нужны.

И, наверное, вот это меня поразило. То, насколько они смешны, талантливы, как быстро они учатся, как они умны и интеллектуальны. Потому что в стендапе юмор - это все равно об интеллекте.

– Сегодня часто спорят о границах юмора во время войны. По вашему мнению, существуют ли темы, над которыми украинским комикам не стоит шутить вообще? И какие это темы?

– Верите? Вы снова задали вопрос, о котором я даже не думаю. Я давно отучила себя думать о других, поэтому могу говорить только о себе.

Есть темы, о которых я не могу шутить. Например, о военных или о войне на фронте, потому что меня там не было.

Я считаю, что если ты не пережил что-нибудь лично, то не имеешь права говорить об этом так, будто знаешь, что это такое.

Так же религия - это личное дело каждого, если говорить о таких чувствительных темах.

Я шучу только о том опыте, который прожила сама. И думаю, что каждый комик имеет право шутить о том, что он пережил лично.

Катя Олос (фото: instagram.com/kateolos)

А все остальное - в частности черный юмор - это уже вопрос личных ценностей. У меня просто не возникает желания шутить о вещах, которые мне не близки.

– Как вы оцениваете состояние украинского стендапа сегодня? Не кажется ли вам, что популярность жанра сейчас растет быстрее, чем качество материала?

– Нет, мне так не кажется. Напротив, очень классно, что жанр развивается и вместе с ним растет качество.

Когда я думала иначе, но со временем поняла: как говорится, на каждый товар есть свой покупатель. Так же и в стендапе - на каждого комика есть свой зритель.

Кто-то посмотрит мое выступление и скажет: "Ну это не мое". А кто-то посмотрит и скажет: "вау, и смешно и на подумать и еще почти не матерится".

А кто-то обожает жесткий, грязный юмор, шутки с матом или черный юмор – и для него это будет самое смешное в мире. И это совсем нормально.

Мне кажется, что жанр точно развивается, и сегодня почти каждая аудитория может найти комика, которая ей откликается.

Катя Олос (фото: instagram.com/kateolos)

Я очень этому радуюсь. Конечно, хотелось бы, чтобы украинский стендап развивался еще быстрее, потому что, на мой взгляд, у нас очень требовательный и умный зритель.

У меня был опыт выступлений на английском языке, и могу сказать, что иностранную аудиторию рассмешить гораздо легче.

Наш зритель очень внимателен, он быстро считывает логику шутки и иногда буквально угадывает панчлайн еще до того, как ты его скажешь.

Именно поэтому работать для украинской аудитории одновременно и сложнее и гораздо интереснее.