Червоні паски, хутро й шкарпетки з "човниками": 8 модних трендів осені-2026

Передивившись покази світових модних домів, я зібрала для Wave RBC.UA вісім трендів осені-зими 2026, які працюють з будь-яким гардеробом, фігурою та настроєм.

Літо – найпідступніша пора! Спочатку здається, що спека та довгий день триватимуть вічність, аж зненацька серпень натякає, що на часі діставати щільніші лонгсліви, а то й вовняний светрик на вечір.

Утім, міжсезоння, яке в нас триває по 8-9 місяців, теж має свої переваги. Адже саме в цю пору ми можемо нашаровувати одяг, гратися з фактурами та аксесуарами й навіть перевинаходити власний стиль життя.

Спокійна палітра з червоним "нервом"

Дизайнери зробили ставку на глибокі, стримані й досить зрозумілі для осені кольори: сірий, чорний, теплий беж. Але розбавили все краплинкою червоно-багряного. Якщо червоні тотал-луки для вас занадто, то придивіться до аксесуарів: броші, хустки, сумки в томатних відтінках одразу оживлять спокійний аутфіт і додадуть настрою. Просто дотримуйтеся правила: нейтральна база, один акцент.

Показ Jil Sander осінь-зима 2026/2027, Міланський тиждень моди (фото: Getty Images)

Нуар та 80-ті: сувора класика сезону

Строгий крій повертається одразу з двох епох. Від 40-х нам цього сезону дістануться чіткі плечі, підкреслена талія, обʼємні тренчі й структуровані пальта в темних земляних відтінках. Від 80-х – виразний обʼєм у верхній частині силуету, блискучий фініш речей, костюми з краватками та шкіряні аутфіти. Разом це дає зібраний, впевнений образ. Додайте сюди комплементарну довжину міді, мінімалістичні, але помітні сережки, обруч чи массивний кулон, і лук на мільйон готовий.

Показ Roberto Cavalli осінь-зима 2026/2027, Міланський тиждень моди (фото: Getty Images)

Бохо як прояв свободи

Поруч зі строгістю повертається бохо в естетиці 70-х: хіпі, богемна багатошаровість, замша, трикотаж, мʼякі фактури. Але цього разу дизайнери переосмислили стиль, прибрали надмірність. Щоб адаптувати тренд у власний гардероб, не обовʼязково купувати сукні в рослинний принт чи вдягати кльош у стилі Beatles.

Обʼємні окуляри в стилі 70-х, спадаюче волосся без укладки чи пара косичок, блуза з воланами під стриманим жакетом – і вуаля, ви піймали вайб! Це той випадок, коли бохо- силует має виглядати продуманим, а не робити з вас ідейного нонконформіста.

Показ Chloé осінь-зима 2026/2027, Паризький тиждень моди (фото: Getty Images)

Хутряні комірці

Хутряний комір, за задумом дизайнерів, – фішка сезону. І він обовʼязково має обрамляти обличчя й видовжувати силует. Такий вигляд додає глибини, затишку й відчуття вишуканості. У трендах – оздоблення портретної зони довгим хутром натуральних відтінків. Ідеальним варіантом стане горжетка, яка прижилася в гардеробах багатьох модниць ще з минулого сезону.

Показ Gucci осінь-зима 2026/2027 в Мілані (фото: Getty Images)

Акцентні манжети

Манжети на сорочках цього сезону хочуть уваги: подовжені, контрастні, з вишивкою та багатошарові. Вони зміщують фокус на руки й додають характеру та драматизму навіть базовому офісному аутфіту. Бажаного ефекту можна досягти, узявши сорочку на 1-2 розміри більше, чи закатавши рукав верхнього шару – джемпера, жакета чи навіть пальта.

Показ Prada осінь-зима 2026/2027 в Мілані (фото: Getty Images)

Червоні паски

Червоний ремінець – ідеальний спосіб змінити образ. На тлі стриманого одягу й кольорової гами він працює як лінія напруги: збирає силует, фіксує талію, додає чіткості. Обирайте такі паски з якісних матеріалів: до акцентного елемента буде більше уваги, тож потертості, заломи й подряпини одразу впадуть в очі. Виняток – якщо ви будуєте образ у стилі гранж і фактури мають виглядати зношеними.

Показ Boss осінь-зима 2026/2027 в Мілані (фото: Getty Images)

Шкарпетки до туфель на підборах

Змерзлі ноги чи вишуканість. Такий компроміс зазвичай шукають жінки, коли холоднішає. Але тепер не доведеться. Адже шкарпетки з туфлями на підборах офіційно нормалізовані світовими модними арбітрами. Щільні, контрастні або в тон взуттю, вони перетворюють строгий образ на еклектику, знижують градус офіційності. Головне – грати з ними свідомо й обирати принти або з урахуванням гами усього аутфіту, або навпаки – робити акцентом образу.

Показ Dries Van Noten осінь-зима 2026/2027 на Паризькому тижні моди (фото: Getty Images)

Пласкі клатчі

Після сезону громіздких сумок повертається простота. Плаский клатч у вигляді умовного конверта тримають у руці або притискають до тіла. Так він стає частиною силуету, а не окремою деталлю. Навіть у великому форматі він не додає обʼєму, а робить образ драматичнішим і зібранішим.

Показ Michael Kors осінь-зима 2025 в Нью-Йорку (фото: Getty Images)

Та, мабуть, головний тренд на всі сезони – створити стиль, який віддзеркалюватиме ваш настрій. Ви можете бути зібраними щопонеділка, романтичними в рандомну середу або цілий тиждень захоплюватися нуарними луками. Мода – це велика гра, правила якої пишете ви самі.