Не проживайте зиму в августе: как не отдать тревоге то, что мы имеем сейчас

"Может быть" – не то же самое, что "будет", напоминает коуч Ольга Грицик в своей колонке для Wave RBC.UA.

За окном +25°C, на календаре все еще август, но как только заходишь в соцсети, возникает ощущение, что мы уже в декабре. Без света, тепла, воды и еды.

И я не буду убеждать, что все будет хорошо. Этого никто не знает. Угроза реальна. Россия продолжает уничтожать нашу энергетику и инфраструктуру. Ракеты ПВО в дефиците. Короче, ситуация так себе.

К тому же мы прекрасно помним прошлую зиму: постоянные обстрелы плюс аномальные морозы, которых не было уже много лет. Но...

Помните лето 2024?

Свет выключали несколько раз в день. После российских ударов энергосистема испытывала огромный дефицит, а жара еще больше увеличивала нагрузку.

А теперь – кто заметил, что это лето, при той же жаре, мы практически прожили без отключений? Ибо когда все работает, мы воспринимаем это как должное. А негативный сценарий запоминается надолго.

Но готовиться – не равно бояться заранее.

Что с этим делать?

Из очевидного: проверить зарядную станцию, докупить необходимое – кому дрова, кому фонарики, подумать о запасе воды, теплых вещах, альтернативном интернете. Если есть куда уехать в случае длительного блекаута – заранее решить, при каких условиях вы это делаете.

Страх имеет смысл прямо до того момента, пока он помогает нам действовать. Ибо между подготовкой и катастрофизацией – огромная разница.

Подготовка звучит так:

"Если света не будет долго, вот что я сделаю".

Катастрофизация:

"Света не будет по 20 часов. Мы все замерзнем. Я не знаю, как это пережить".

Чувствуете разницу? В первом случае я возвращаю себе хоть какой-нибудь контроль. Во втором – отдаю его полностью.

Блэкаут в Украине в 2025 году (фото: Getty Images)

Нам часто кажется, что когда мы много и часто думаем об опасности, мы к ней готовимся. На самом деле нет. Тревога не помогает контролировать будущее.

Поэтому, когда чувствуете, как она подходит, спросите себя:

Что происходит со мной прямо сейчас?

А пока – август. Пока у меня есть свет. Пока я могу составить план на случай блэкаута. В конце концов у меня все еще есть интернет, чтобы проверить, на чем основываются апокалиптические прогнозы, которые несутся на нас из каждого утюга. Ой, извините – из ютубов и телеграмм-каналов сомнительного происхождения.

Зима, вероятно, действительно будет тяжелой.

Мы, скорее всего, снова будем сидеть без света, спать в шапках и радоваться всем районом, когда наконец-то дадут электричество. Но также, вероятно, часть наших сегодняшних прогнозов так и останется прогнозами.

Мы не знаем.

Война и без того унесла у нас нормальную жизнь. Не следует добровольно отдавать ей те месяцы, которые пока у нас есть.

Поэтому к зиме я готовлюсь. Но проживать ее планирую зимой. А пока за окном +25°C, и я иду догонять лето.