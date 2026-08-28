Не дожил один день до 58-й годовщины свадьбы: история запретной любви короля Гаральда V и Сони

Wave RBC.UA вспоминает историю Гаральда и Сони - любовь, за право на которую будущему королю пришлось бороться почти десятилетия.

Король Норвегии Гаральд V ушел из жизни 28 августа в возрасте 89 лет. На следующий день, 29 августа, он и королева Соня должны отметить 58 лет брака. Их история началась задолго до короны и чуть не поставила под вопрос будущее норвежской монархии.

Встреча, изменившая будущее короля

Гаральд и Соня Гаральдсен впервые встретились в 1959 году. Им обоим было по 22 года.

По данным People, знакомство прошло на вечеринке, и между ними практически сразу возникли чувства.

Однако была одна проблема, которая для королевской семьи того времени казалась почти неотразимой: Соня была просто человеком.

Будущий король был единственным сыном короля Олава V и наследником престола. По тогдашним негласным правилам от него ожидали брака с представительницей европейской королевской семьи или аристократии.

Соня в этот мир не принадлежала. Она выросла в обычной семье в Осло, а ее родителями были Карл Август и Дагни Гаральдсен.

Король Гаральд V и королева Соня (фото: Getty Images)

Поэтому роман пары на протяжении многих лет оставался проблемой для королевского двора.

Девять лет ожидания

От первого знакомства Гаральда и Сони до их свадьбы прошло девять лет.

Королевский двор Норвегии прямо отмечает: причина столь длительного ожидания заключалась в том, что кронпринц хотел жениться на женщине, которая не принадлежала ни к королевской семье, ни к дворянству.

Это было серьезным отступлением от традиции и вызвало масштабные дискуссии о будущем самой монархии.

Отношения приходилось держать подальше от публики, а влюбленные несколько раз очутились перед перспективой разрыва.

Но Гаральд уступать не собирался.

"Или Соня, или никто"

По биографическим данным, в середине 1960-х кронпринц задал вопрос ребром.

Он сообщил отцу, что если не сможет жениться на Соне, то не женится вообще.

А поскольку Гаральд был единственным мужчиной-наследником, такое решение могло создать серьезную проблему для продолжения династии.

В результате королю Олаву V пришлось пересмотреть свою позицию.

Но даже для разрешения на личный брак сына он провел консультации с премьер-министром, правительством, руководством парламента и лидерами политических партий.

19 марта 1968 года произошло то, что Гаральд и Соня ждали девять лет: король официально дал согласие на их брак.

После объявления о помолвке на государственных постройках Норвегии даже подняли флаги.

Король Гаральд V и королева Соня (фото: Getty Images)

Свадьба, к которой они шли девять лет

Гаральд и Соня поженились 29 августа 1968 года в кафедральном соборе Осло.

Свадьба стала большим государственным событием.

На церемонию пригласили около 850 гостей, собор украсили более 2,5 тысяч цветов, а вдоль маршрута свадебной процессии выстроились почти 3 тысячи военных.

Особенно символичным был момент появления невесты.

Отец Сони умер еще в 1959 году, поэтому к алтарю ее повел сам король Олав V - мужчина, годами не дававший разрешения на этот брак.

После церемонии молодоженов у собора встретили толпы людей, а из крепости Акерсгус прозвучали два салюта из 21 пушки.

Свадебные торжества длились три дня.

От "нежелательной" невесты к королеве

Опасения, что брак наследника престола с простолюдиной навредит монархии, не оправдались.

Напротив, Соня довольно быстро приняла норвежское общество. После свадьбы она стала кронпринцессой и первой леди страны.

У супругов родились двое детей- принцесса Марта Луиза и принц Хокон.

Король Гаральд V и королева Соня с детьми (фото: Getty Images)

А после смерти Олава V в январе 1991 года Гаральд стал королем Норвегии, а Соня - королевой. Она стала первой норвежской королевой за 53 года.

Через 50 лет они вернулись туда, где сказали "да"

В 2018 году Гаральд и Соня отметили золотую свадьбу.

Через полвека они снова приехали в тот самый кафедральный собор Осло, где поженились.

И сделали это на том же Lincoln Continental, который в 1968 году вез молодоженов из собора в королевский дворец.

Вместе с ними 50-летие брака праздновали дети и внуки.

До 58-й годовщины оставался один день

29 августа 2026 года Гаральд и Соня должны отметить 58 лет со дня свадьбы.

Король не дожил до этой даты всего один день.

Гаральд V скончался утром 28 августа в Осло. После его смерти престол перешел к их сыну Хокону.

История, которая в 1959 году казалась королевскому двору почти невозможной, в конце концов стала одним из самых продолжительных браков современных европейских монархов: девять лет борьбы за право быть вместе и почти 58 лет супружеской жизни.